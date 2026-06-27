Как не разрушить брак, погрузившись в материнство: советы родителям от психолога

Появление даже очень долгожданного малыша – всегда испытание для семьи. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Появление даже очень долгожданного малыша – всегда испытание для семьи. Прежняя, привычная жизни прерывается бессонными ночами, постоянной нехваткой времени и бесконечной усталостью.

Если раньше вы были только друг для друга, то теперь в вашу жизнь ворвался требовательный третий. В этом водовороте супруги нередко начинают видеть друг в друге в первую очередь не любимых людей, а «второго родителя». И постепенно теряется та самая связь, которая когда-то объединяла.

- В психологии этот период называется нормативным семейным кризисом: он случается не из-за того, что чувства угасли, а потому, что резко меняется уклад жизни, - объясняет kp.ru психолог Станислава Селезнева. - На первый план выходят практические задачи, и на «просто поговорить» с любимым времени почти не остается. В итоге супруги всё чаще общаются короткими фразами про режим, подгузники и список покупок. И однажды ловят себя на мысли: «А когда мы в последний раз говорили не о малыше?»

Супруги нередко начинают видеть друг в друге в первую очередь не любимых людей, а «второго родителя». И постепенно теряется та самая связь, которая когда-то объединяла. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ИЩЕМ БАЛАНС

- Главный секрет сохранения близости - осознанно распределять внимание не только на ребенка, но и на отношения. Это не про идеальные 50 на 50, а про принцип: «Мы - команда, и наша команда не должна развалиться под грузом новых задач», - объясняет Станислава Селезнева.

Нагрузка на маму часто оказывается куда больше: к обычным дневным делам добавляются ночные кормления, готовка, закупка продуктов, стирка, уборка и отслеживание потребностей малыша. Получается, что львиная доля бытового и эмоционального труда ложится на нее.

Поэтому при распределении ролей важно учитывать не только основные задачи, но и весь сопутствующий объем работы.

Практический шаг: необходимо составить вместе «карту ролей». Например, папа берет на себя вечернее купание и укладывание малыша - это его ритуал.

Зачем это нужно: это не просто формальное распределение обязанностей, но момент для восстановления мамы. 40–60 минут в день без ответственности за ребенка - это не "хотелка", не излишество, а базовая потребность.

ГЛАВНАЯ ЛОВУШКА: «КТО БОЛЬШЕ УСТАЛ».

- Усталость в родительстве не соревнуется: у мамы и папы она разная по природе, но одинаково тяжелая, - поясняет психолог. - Вместо подсчетов лучше ввести правило: «Если один из нас на нуле, второй берет на себя максимум задач, даже если сам тоже устал». Такая взаимная страховка работает лучше любых графиков.

ВТОРАЯ ЛОВУШКА: Я ЛИШНИЙ

Нередко в первые месяцы после родов возникает и другая проблема: мужчина может чувствовать себя «лишним» в тандеме «мама - малыш». Для женщины новорожденный становится центром вселенной, и это естественно с точки зрения биологии и психологии. Но партнер при этом может ощущать себя отодвинутым на второй план, а попытки помочь - восприниматься как «мешаешь, я сама лучше знаю».

- Здесь особенно важно проговаривать ожидания: «Мне сейчас тяжело, и я очень ценю, когда ты берешь на себя часть дел», «Когда ты рядом, я чувствую себя увереннее». Такие фразы не просто поддерживают, они буквально перераспределяют эмоциональную нагрузку, - поясняет психолог.

Нередко в первые месяцы после родов возникает и другая проблема: мужчина может чувствовать себя «лишним» в тандеме «мама - малыш». Фото: KieferPix/Shutterstock/Fotodom

РИТУАЛЫ ДЛЯ ПАРЫ: МАЛЕНЬКИЕ ЯКОРЯ БЛИЗОСТИ

В условиях тотальной нехватки времени именно ритуалы становятся опорой для отношений. Они не обязаны быть масштабными: ценность - в регулярности, а не в размахе.

Вот несколько идей, которые легко встроить в плотный график:

1. «15 минут тишины вдвоем».

Когда ребенок уснул, откладывайте телефоны и просто сидите рядом. Можно молча пить чай, можно делиться одним двумя событиями дня - главное, делать это регулярно. Поначалу это может казаться «пустой тратой времени», но именно такие паузы помогают мозгу переключиться из режима «решение задач» в режим «я рядом с любимым человеком».

2. Утренний кофе «по очереди».

Один день чашку готовит партнер, другой - вы. Этот маленький жест заботы напоминает: «Я вижу тебя, ты важен». Даже если утро начинается в 6:00 и за стеной плачет ребёнок, этот ритуал задает тон всему дню: вы не просто два человека, спешащих по своим делам, а пара, которая поддерживает друг друга.

Один день чашку готовит партнер, другой - вы. Этот маленький жест заботы напоминает: «Я вижу тебя, ты важен». Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

3. Вечерняя фраза-якорь.

Каждый день перед сном говорите друг другу одну фразу: «Спасибо за то, что ты сегодня сделал».

Это может быть что угодно - от «спасибо, что сходил в магазин» до «спасибо, что просто был рядом». Смысл в том, чтобы фиксировать вклад партнера: в кризисные периоды мы склонны замечать только ошибки и недочеты, а благодарность возвращает фокус на поддержку.

4. «Свидание на кухне».

Совместное приготовление ужина, когда вы не обсуждаете бытовые вопросы, а вспоминаете что-то личное: историю знакомства, смешной случай, планы на будущее. Кухня - одно из немногих мест, где родители могут оказаться вдвоём, не нарушая режим ребёнка. Используйте это пространство для восстановления связи.

5. Прогулка втроем, где вы держитесь за руки.

Даже если малыш в коляске, физический контакт между родителями транслирует ребенку: «У нас крепкая семья». Для взрослых же это способ вернуть ощущение «мы»: тактильность снижает уровень кортизола и повышает окситоцин, то есть буквально физиологически помогает чувствовать себя спокойнее и ближе друг к другу.

- Такие ритуалы не требуют много времени, но создают ощущение, что вы остаетесь парой, а не просто родителями, - говорит Станислава Селезнева.

ПРАКТИКИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕСУРСА И СНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Да, бывают момент, дни и даже недели, когда оба родителя находятся в состоянии хронического стресса. Тогда даже самые продуманные ритуалы могут не работать: просто нет сил на «спасибо» и «я тебя вижу».

- Поэтому важно добавить в повседневность короткие практики, которые помогают быстро сбросить напряжение и не переносить его на партнера, - предлагает психолог.

1. «Теплые ладони».

Подержите друг другу ладони 1–2 минуты. Не нужно ничего говорить. Тепло и контакт сами по себе работают как сигнал безопасности для нервной системы. Это особенно полезно в ситуациях, когда слова кажутся пустыми или вызывают раздражение: иногда самое сильное «я с тобой» передается именно через прикосновение.

Тепло и контакт сами по себе работают как сигнал безопасности для нервной системы. Фото: WHYFRAME/Shutterstock/Fotodom

2. Ритуал «снять усталость с плеч».

Один партнёр мягко кладет ладони на плечи другого на минуту, будто «снимает» напряжение. Потом меняетесь. Это не массаж, а именно символический жест поддержки: «Я тебя вижу, ты не один».

В условиях, когда любое прикосновение может восприниматься как требование («ну что ещё?»), такой мягкий, неинвазивный контакт помогает вернуть ощущение заботы.

3. Короткая практика благодарности с намерением.

Перед сном каждый вслух называет одну вещь, за которую благодарен партнеру сегодня, и добавляет фразу: «Я ценю, что мы команда». Это укрепляет чувство взаимной опоры и снижает внутреннее раздражение. Даже если благодарность кажется натянутой, сам факт озвучивания помогает мозгу переключить фокус с «он ничего не делает» на «он сделал вот это».

4. Минута «возвращения в тело».

В течение дня, когда накрывает усталость, остановитесь на 60 секунд: почувствуйте стопы на полу, сделайте три медленных выдоха и мысленно скажите себе: «Сейчас я делаю то, что могу».

Это помогает не переносить накопившееся напряжение на партнера.

В родительстве часто возникает иллюзия, что если ты не делаешь всё идеально, ты плохой родитель. Эта практика помогает вернуть реалистичный взгляд: «Сегодня я сделал достаточно».

- Эти практики не заменяют психологическую или медицинскую помощь, но могут стать бережным способом вернуть ощущение опоры и связи друг с другом. Их смысл - в том, чтобы буквально «заземлиться» и почувствовать: рядом свой человек, - поясняет психолог.

ПРОФИЛАКТИКА ВЫГОРАНИЯ: БЕРЕЖЕМ СЕБЯ, ЧТОБЫ СБЕРЕЧЬ ОТНОШЕНИЯ

- Родительское выгорание - это не слабость, а сигнал о том, что ресурсы на исходе. И если выгорает один, страдает вся семья, включая отношения пары, - говорит Станислава Селезнева. - Чтобы этого не допустить, важно внедрить простые, но системные меры:

*Принимать помощь.

Бабушки, друзья, платные помощники - любая поддержка, которая освобождает хотя бы пару часов в неделю, снижает уровень стресса. Часто родители отказываются от помощи из чувства вины («пусть родители отдохнут», «сами справимся») или перфекционизма («никто не сделает лучше меня»). Но с точки зрения сохранения семьи помощь - это не признак слабости, а признак зрелости: вы осознанно распределяете нагрузку, чтобы сохранить ресурс для главного - для отношений и для ребёнка.

* Удовлетворять основные, самые базовые потребности.

Сон, еда, душ - не «приятные мелочи», а фундамент психического здоровья.

* Если есть возможность поспать, пока ребёнок спит, - спите, а не прибирайтесь.

Это звучит банально, но в реальности родители часто жертвуют сном ради «полезных дел», не понимая, что недостаток сна напрямую влияет на уровень раздражительности и способность к эмпатии.

* Говорить о трудностях.

Не копите раздражение. Используйте «я сообщения»: «Я чувствую себя одинокой, когда все решения принимаются без меня» вместо «Ты никогда меня не слушаешь». «Я сообщения» не гарантируют, что партнер сразу всё поймёт, но они снижают уровень агрессии в разговоре и помогают сформулировать собственные потребности.

* Обращаться за профессиональной поддержкой.

Консультации семейного психолога, группы поддержки для родителей - это нормальная практика заботы о себе и семье. Иногда паре проще прийти на консультацию, когда проблема еще не стала критической: профилактические и встречи помогают научиться слышать друг друга до того, как накопится обида.

- Главное - помнить: вы больше, чем родители, - считает Станислава Селезнева. - Ребенок растет, со временем будет требовать всё меньше внимания. А вот отношения между супругами - это долгосрочный проект, который требует постоянного вклада. Не бойтесь иногда ставить свои отношения на первое место: это не эгоизм, а инвестиция в будущее семьи. Так вы сохраняете близость и даете ребенку пример здоровых, уважительных отношений. И именно это становится самым ценным подарком, который он унесет во взрослую жизнь.

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