Фото: Александр Река/ТАСС

Министерство обороны Российской Федерации отчиталось о значительных потерях украинской стороны за прошедшую неделю, заявив об уничтожении 10075 военнослужащих ВСУ и иностранных наемников. Кроме того, зафиксировано поражение пяти британских крылатых ракет и 4562 ударных беспилотников дальнего радиуса действия.

В ответ на действия киевского режима, направленные против гражданских объектов на территории России, Вооруженные силы РФ с 20 июня провели серию из пяти масштабных ударов. Целями стали оборонные предприятия, объекты топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, а также места сосредоточения украинских силовиков и наемников.

Минувшей ночью был осуществлен групповой удар высокоточным оружием и дронами, в результате чего поражены территориальный центр комплектования и арсеналы в Киеве, а также нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Жители городов в социальных сетях активно делятся кадрами пожаров на данных объектах.

На протяжении недели на всей линии фронта украинские формирования понесли существенные потери. Группировка «Север» ликвидировала свыше 1575 человек, «Запад» – 1510, «Южная» – 1280, «Центр» – 2195, «Восток» – 3155, «Днепр» – 360. Помимо личного состава, ВСУ лишились 66 единиц бронетехники, 77 артиллерийских систем и более 500 единиц автомобильной техники.

В рамках наступательных действий группировка «Север» вытеснила противника из населенного пункта Иволжанское в Сумской области. В Красном Лимане освобождено 327 зданий, при этом уничтожено 220 украинских военнослужащих. В ходе штурма Константиновки освобождено 763 здания, потери ВСУ составили свыше 560 человек.

Системы противовоздушной обороны за неделю перехватили 89 управляемых авиабомб, пять британских крылатых ракет Storm Shadow, шесть американских РСЗО HIMARS и 4562 дальних ударных беспилотника самолетного типа.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 26 июня 2026 года уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолета.

169 649 - дронов.

663 - ЗРК.

29 918 - танков и бронемашин.

1 749 - РСЗО.

35 514 - орудий.

64 936 - единиц спецтехники

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