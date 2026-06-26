Фильм «Касса невест»: Алексей Воробьев снова гоняется за деньгами и женщинами

Алексей Воробьев в фильме «Касса невест». Фото: Кадр из фильма «Касса невест»

Алексей Воробьев потихонечку превращается в нового Дмитрия Харатьяна. Уже лет двадцать он стреляет глазами, по-мироновски вскидывает челку и двигает ногами в стиле старика Элвиса. И ни капельки не меняется. Все знают, что он будет делать в кадре. Странно, что это не всегда понимают режиссеры. Руслан Бальтцер в своей «Кассе невест» все сделал правильно. Воробьев не просто на месте, он в своем любимом амплуа красавчика, авантюриста и героя любовника.

Начинается все в недалеком (2033 год), но прекрасном будущем. Москва здесь стала городом из «Звездных войн», а наука шагнула так далеко, что обзавелась огромными залами, набитыми синенькими и зелененькими трубочками, символизирующими торжество прогресса. Особенно завораживают смартфоны, экраны которых абсолютно прозрачны и не имеют «тыльной» стороны. Впрочем, именно технологии играют с главным героем Лавром (Алексей Воробьев) злую шутку. Новомодные гаджеты позволяют очередной обманутой им девушке поймать его на лжи и героя-любовника начинают костерить в тогдашних соцсетях (названия которых предусмотрительно не оглашаются). В итоге Лавр (а родители его, видимо, были большими оригиналами, раз выбрали такое имя) оказывается в жадных руках мультимиллиардера в исполнении Егора Дружинина. Звезда фильма о Петрове и Васечкине еще в «Вампирах средней полосы» безупречно обкатал амплуа гламурного негодяя и наверняка появится в этом образе еще не раз.

Алексей Воробьев в роли афериста Лаврика. Фото: Кадр из фильма «Касса невест»

Лавра отправляют в прошлое, чтобы отыскать некий Кубок Гименея (странная ваза с маркетплейсов из металла и чего-то зеленого). Сосуд обладает некими магическими свойствами. Вроде как помогает испытывать чувственные наслаждения, но об этом в фильме вскользь, да и героев подробности не сильно волнуют. Надо добыть — добудем.

В 1913 году Лавр ведет себя как истинный Алексей Воробьев. Красиво ходит между домами и лавками и обезоруживает дам своей невероятной улыбкой и легкостью общения. Дамы тают, а герой занимается мелким мошенничеством, чтобы подступиться к крупному — украсть тот самый Кубок из так называемой «кассы невест». Это сейф в банке, где хранятся накопления девушек на выданье. Ну как-то так…

Одна из них — Варя (Анна Богомолова) хочет стать автогонщицей и вынуждена отбиваться от постылых претендентов на ее сердце — обаятельного жандармского офицера (Роман Маякин) и дряхлого генерала (Борис Смолкин). Надо ли говорить, что ее деньги тоже лежат в загадочной «кассе».

Авторы авантюрной комедии, а фильм близок именно к этому жанру, конечно, не должны близко к сердцу воспринимать такие мелочи, как революции, войны, новые режимы и крах экономики. 1913 год - это шляпки, смешные усы и стреляющие дымом автомобили. Странно, конечно, что прилетевший из 2033 года Лаврик (как его любовно называют все знакомые с ним дамы) собирается воспользоваться банковским вкладом в российском банке, чтобы разбогатеть в будущем. Но это может объясняться как и катастрофическими пробелами в образовании, так и намеком от создателей, что дело происходит в очередной альтернативной России.

Герои много бегают, часто и неточно стреляют, еще чаще влюбляются и женятся. И, несмотря на явный абсурд происходящего, все это смотрится с удовольствием. Тут много и довольно весело шутят, а удачный кастинг с лихвой окупает придирки к сценарию. Прекрасен Роман Маякин, очень уместна и смешна героиня звезды КВН и шоу «Однажды в России» Екатерины Могруновой, очаровательна в роли женщины-терминатора Снежана Самохина…

Ну и исполнители главных ролей — Алексей Воробьев и Анна Богомолова явно нашли друг друга, они искрят от взаимодействия в кадре, и это точно идет на пользу картине.

Главный совет, не настраивайтесь на серьезное кино, это классическая комедия, чем-то даже напоминающая комикс. Летом - самое то.

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