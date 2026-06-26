Клава Кока устроила сюрприз молодоженам, исполнив песню на их свадьбе Фото: социальные сети.

Певица Клава Кока неожиданно появилась на свадьбе своих поклонников. Артистка лично приехала на торжество, чтобы исполнить песню «Как я люблю тебя», под которую жених и невеста танцевали свой первый танец. Видео сюрприза стремительно разлетелось по соцсетям, набрав более 11 миллионов просмотров и внушительный миллион лайков.

Как выяснилось, молодожены заранее выбрали для первого танца именно композицию Клавы, а сама певица решила сделать их праздник еще более запоминающимся. Ради сюрприза артистка даже подобрала наряд под дресс-код мероприятия, появившись в оливковом платье.

Певица Клава Кока устроила сюрприз молодоженам, исполнив песню на их свадьбе

Клава Кока спела на свадьбе Фото: социальные сети.

«Мы даже дресс-код подготовили! Я хочу, чтобы ваша любовь была навсегда, во-первых, и чтобы вы любили друг друга не только в красивые дни, но и в сложные», — обратилась Клава к молодоженам.

По словам самой артистки, появление на чужой свадьбе стало для нее настоящим испытанием, но риск оказался оправдан.

«Ворвалась на чужую свадьбу! Это было безумно волнительно, но сюрприз удался. Спасибо всем, кто выбирает «Как я люблю тебя» для своего свадебного танца. К кому еще заскочить?» — написала певица.

Молодожены не ожидали сюрприза Фото: социальные сети.

Невеста призналась, что до последнего не верила, что ее просьба будет услышана. «Я написала, не веря в то, что она приедет», — рассказала девушка. После выступления Клава поздравила молодоженов, сфотографировалась с гостями, а уже перед уходом с улыбкой подвела итог вечера: «Сюрприз удался».

Гости прослезились от счастья Фото: социальные сети.

Примечательно, что свадебная композиция «Как я люблю тебя» имеет для самой Клавы особое значение. Именно эта песня посвящена ее отношениям с блогером Дмитрием Масленниковым и вошла в одноименный мини-альбом, который певица представила в апреле этого года.

Тогда же артистка официально подтвердила слухи о романе с Масленниковым. После выхода альбома Клава призналась поклонникам, что их отношения вышли на новый уровень. «Мы не встречаемся, мы женимся», — сообщила исполнительница, показав обручальное кольцо.