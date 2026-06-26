В "личном" полку Зеленского людей унижали, избивали и резали Фото: REUTERS.

Все - и в России, и на Украине уже как-то привыкли к скандалам о бесправно положении украинских военных, надо которыми издеваются командиры, которых их собственное командование гонит в «мясные» штурмы и «медийные» наступления для бравурных отчетов «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского перед своими союзниками-спонсорами. Но та правда, которая сейчас вскрылась о 425-м Отдельном штурмовом полку ВСУ, имеющим «незламное» наименование «Скеля» («Скала») ужаснула всю Украину.

Про «Скалу» и раньше говорили много чего нехорошего – там и боевые потери больше, чем в других частях, потому что командир гонит в те самые «мясные штурмы» подчиненных даже тогда, когда высшее командование этого не требует, и снабжение с кормежкой оставляет желать много-много лучшего, и попасть в этот полк мобилизованные новобранцы боятся даже больше, чем сразу на фронт. Но творимый в части в действительности беспредел превзошел все гулявшие до того по стране слухи и рассказы.

Менее, чем за полгода, с конца прошлого года до нынешней весны, в «Скале» были зафиксированы 26 случаев смерти, которые не были связаны с боевыми потерями. По меньшей мере 18 летальных исходов из 26 произошли по причине «пневмонии». При этом родственники, которые потом получали тела своих родственников, фиксировали многочисленные травмы у погибших, в том числе гематомы, переломы, перебитые пальцы, глубокие порезы на разных частях тел и даже деформации черепа у трупов. На самом деле, как говорят свидетели, таких случаев было гораздо больше, не менее тридцати.

Вскрывшееся лишь часть беспредела, которая творилась в «личном полку» главкома Сырского и Верховного главкома Зеленского. Фото: REUTERS.

Издание «Бабель», проводившее свое расследование по «Скале», сообщило, что в расположении полка был распределительный пункт полка, который называли «курятник». Его охраняли «вертухаи» из числа военнослужащих полка, и в «курятнике» происходят постоянные издевательства и избиения с изнурительными физическими наказаниями за любой проступок. Так, например, есть ряд свидетельств, что новобранцев и проштрафивившихся солдат обливали зимой водой или мочились на них, оставляя после этого зимой на улице в мокром обмундировании. Другим излюбленным наказанием для «воспитания» попытавшихся покинуть расположение части было привязывание веревками провинившихся к квадроциклам или автомобилям и таскание их по земле за этими транспортными средствами.

Часть бойцов перед смертью выходили на связь и рассказывали об избиениях, жестоком обращении и ухудшении состояния, но после этого связь обрывалась. В полку служили и продолжают нести службу множество алкоголиков, наркоманов, психически больных людей. Они издеваются над новобранцами, окрестив их «одноразками» и «мясом», намекая на ожидающую их продолжительность жизни. Про то, что у многих забирали банковские карты, на которые приходит жалованье, уже и упоминать неловко - для ВСУ такая практика – скорее закономерность, чем исключение из правил. Но лагерь полка во избежание ухода в самоволку или дезертирства командование заминировало по периметру, и неоднократно были отмечены случаи, когда на этих минах подрывались свои же военные.

На этом фоне рассказы о содержании военнослужащих в закрытых помещениях или карцерах без нормального доступа к связи и базовым условиям, а также о принудительном ограничении передвижения, когда военных держали под постоянным контролем и не позволяли свободно выходить из казармы даже в бытовых целях выглядят невинными детскими шалостями.

Причем, такое отношение у военнослужащих этого полка зафиксировано по отношению не только к своим сослуживцам, но и гражданским лицам. Журналист Sky News Азад Сафаров рассказал, что весной 2025 года военнослужащий этого полка возле расположения части выпустил очередь в упор в водительское место автомобиля, который его привез. Женщина-водитель выжила благодаря бронированию машины, позже на кузове машины насчитали 12 пулевых отверстий. А сразу после этого «расстрела» другой военный собрал гильзы и приказал ему покинуть место, угрожая перестрелять остальные машины.

Марьяна Безуглая обвинила Зеленского и Сырского в потворстве беспределу Фото: REUTERS.

Говорят, что это только часть вскрывшегося беспредела, творимого в этой части, которую еще называют «личным полком» главкома Сырского и Верховного главкома «просроченного» Зеленского. Само же расследование связывают с внутренними интригами и подковерной борьбой нового (относительно) министра обороны Украины Федорова с главкомом ВСУ генералом Сырским. Впрочем, каковы бы ни были мотивы расследователей, низведение военных до положения даже не безответных рабов, а бессловесных скотов не оставляет места украинскому командованию для оправданий. И не только ему.

- Президент и Главком прекрасно знают, что и как там происходит, как и правоохранительные органы. Все были проинформированы неоднократно. Это очевидный факт. Поэтому их молчание и игнорирование являются соучастием, - обвинила Зеленского и Сырского в потворстве беспределу депутат Верховной рады Марьяна «безумная черная метка» Безуглая.

А зачем им что-то делать, если это идеальная для них модель, и они хотят по этому образу и подобию построить не только ВСУ, но и всю Украину.

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