Сергей Зверев вспомнил, как чуть не улетел без Волочковой: "Она увидела красивого мужика и поперлась за ним — 100%!"

Сергей Зверев на премьера фильма «Касса невест» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сергея Зверева мы встретили на премьера фильма «Касса невест» (в прокате со 2 июля) с Алексеем Воробьевым в главной роли. На мероприятии 62-летний стилист, по его собственным словам, пришел в скромном образе — в блестящем костюме и объемном головном уборе с перьями. Перед началом показа мы задали звезде в шоке несколько вопросов.

На мероприятии 62-летний стилист Сергей Зверев пришел в скромном образе — в блестящем костюме и объемном головном уборе с перьями. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Зверев вспомнил, как потерял Волочкову в аэропорту: «Поворачиваюсь, а ее нет!» Сергей Зверев рассказал, почему больше никуда не полетит с Волочковой: «С Настей ехать опасно»

«Сегодня я пришел скромно, незаметно. Это все ничего не весит, это все удобно комфортно. Дело в том, что это не мой фильм, я не снимался в нем. Поэтому я решил, что выделываться? Надо скромно прийти, встать в сторонке где-то, не бесить людей. Понимаете? Я не в главной роли», — рассказал KP.RU про свой образ Зверев.

Разумеется, мы не могли не спросить у Зверева про его планы на лето.

«Посоветуйте, куда поехать отдыхать суперзвезде? Чтобы было море, воздух, фрукты. Чтобы никто не доставал. В Бодрум? Нет, там будут доставать», — изрек Сергей.

«На Мальдивы к Волочковой!» — предложил кто-то из журналистов.

В итоге стилист вспомнил историю, как потерял знаменитую балерину в аэропорту.

«С Настей мы вместе ездили в какой-то город, и с Настей ехать опасно. Я иду по аэропорту, читаю ей лекцию. Рассказываю, как надо себя вести, потому что нас снимают — что не надо пить, не надо бухать. Поворачиваюсь, а ее нет! И что мне делать? А у меня уже посадка. Я не могу ее ждать. У меня такой был стресс. Мы пришли, сели. Объявляют, и приходит Настя со словами: «Добрый вечер». Я говорю: «Чтоб ты усралась! Ты нам устроила стресс. Куда ты ушла?» Она сказала, что пошла искать носочки, но это неправда. Она увидела красивого мужика и поперлась за ним — 100%! И видно, он слился, и она по дороге купила носки, чтобы как-то оправдаться», — поделился воспоминаниями Зверев.

Звездный парикмахер рассказал, что сейчас разучивает новую песню. Так что в скором будущем мы услышим свежий трек от Зверева. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Также звездный парикмахер рассказал, что сейчас разучивает новую песню. Так что в скором будущем мы услышим свежий трек от Зверева.

А вот на тему единственного сына Сергей наотрез отказался говорить. Более того, своим друзьям стилист также запрещает как-либо комментировать его отношения с наследником. Напомним, что Зверев-младший, устав от публичности, несколько лет назад сбежал из Москвы и осел в маленьком городке. С жильем и работой у парня проблемы. При этом, он неоднократно становился героем разных ток-шоу, в которых нелестно отзывался об отце, который, по сути, ему все дал. Добавим, что Зверев забрал Сергея в возрасте трех лет из иркутского детского дома.

«На тему отношений с сыном не разговариваю. Я это не выношу ни на телевидение, вообще никуда», — подытожил Сергей Зверев.

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