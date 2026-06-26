Сергей Иванов, бывший вице-премьер правительства России и экс-министр обороны Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

УМЕР СЕРГЕЙ ИВАНОВ, БЫВШИЙ МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИИ

Умер Сергей Иванов, бывший вице-премьер правительства России и экс-министр обороны РФ. Он скончался в возрасте 73 лет. В разные годы Сергей Борисович занимал ключевые государственные посты.

БИОГРАФИЯ СЕРГЕЯ ИВАНОВА

Сергей Иванов родился в Ленинграде через восемь лет после войны. На филфаке Ленинградского госуниверситета учился на переводчика со скандинавских языков. Параллельно изучал английский в Школе свободных искусств Илингского колледжа в Британии.

В середине 70-х окончил высшие курсы КГБ в Минске, а позже — Краснознамённый институт КГБ СССР.

Во второй половине 70-х годов молодой сотрудник 1-го отдела УКГБ по Ленинградской области Сергей Иванов был коллегой президента РФ Владимира Путина.

До середины 80-х в Финляндии работал сотрудником советской резидентуры. Позже служил в Восточной Африке. В конце 80-х его наградили орденом «За личное мужество».

Бывший глава Минобороны России Сергей Иванов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

КАРЬЕРА СЕРГЕЯ ИВАНОВА, БЫВШЕГО МИНИСТРА ОБОРОНЫ

В 90-е годы Сергей Борисович трудится в Службе внешней разведки России. К лету 1998-го он — первый заместитель Европейского департамента СВР.

В августе того же года занимавший пост директора ФСБ Владимир Путин назначает бывшего сослуживца своим заместителем — начальником департамента анализа, прогноза и стратегического планирования.

Через год с небольшим Сергей Борисович становится секретарём Совета Безопасности России. Его постоянным членом он, с перерывом в четыре года, был вплоть до февраля 2026-го.

В ноябре 2000-го он, в 47 лет, уволен с действительной военной службы в запас. А через четыре с половиной месяца назначается министром обороны.

В разные годы Сергей Борисович занимал ключевые государственные посты Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Оставаясь главой оборонного ведомства, с ноября 2005 занимает и пост заместителя председателя российского правительства. А двумя годами позже становится первым вице-премьером. В кабмине, который возглавлял Путин, Иванов курировал ОПК.

С конца 2011-го почти пять лет руководил администрацией президента РФ.

Последние восемь лет занимал должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта — и продолжал входить в Совбез.

Почти всё это время Сергей Иванов входил в наблюдательный совет «Ростеха». Там он отвечал за содействие разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции.

У него, одного из немногих, все четыре степени ордена «За заслуги перед Отечеством». А украинский орден «За заслуги» I степени Сергей Борисович получил «за выдающийся вклад в развитие украинско-российских отношений» в январе 2013-го. Что не помешало год спустя включить его в санкционный список США «из-за аннексии Крыма».

Бывший глава Минобороны России Сергей Иванов умер на 74-м году жизни Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЕРГЕЯ ИВАНОВА

Сергей Иванов, болельщик ЦСКА, любил «Битлз» и баскетбол — входил в число сооснователей баскетбольной Единой лиги, где последние 12 лет был почетным президентом.

У него было двое сыновей, старший из которых погиб 12 лет назад.

«Комсомольская правда» выражает соболезнование близким Сергея Борисовича Иванова.

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