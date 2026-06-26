Люди позаимствовали смех у обезьян: приматы смеются уже 15 миллионов лет

Обезьяны смеются, как человеческие младенцы. Фото: Andrea Izzotti/Shutterstock/Fotodom

Смех когда-то был примитивным и, откровенно говоря, не столь приятным на слух, как сейчас. Но он был. Первыми на Земле начали смеяться, по сути, обезьяны – наши человекообразные предки – еще до того, стали превращаться в людей, «пересев» на другую эволюционную ветвь. А они – ветви – разделились около 15 миллионов лет назад. Значит, и смеху примерно столько же, решили британские ученые – приматологи из Университета Уорика в Англии (University of Warwick in England).

Хи-хи-хи

К выводу о том, что смех людей и обезьян произрастает, образно говоря, из одного доисторического корня, исследователи, которыми руководила Кьяра Де Грегорио (Chiara De Gregorio) пришли, послушав, как смеются нынешние человекообразные обезьяны - гориллы, орангутанги, шимпанзе. Смеялись все без исключения – все 13 прослушанных особей из числа содержащихся в неволе. Ученые их щекотали.

Оказалось, что в звуках, которые, похохатывая, издавали наши младшие братья по разуму, прослеживались схожие ритмы с примерно одинаковыми интервалами между смешками - вокальными всплесками, выражаясь научным языком.

Те же самые закономерности «слушатели» зафиксировали и у людей – конкретно у младенцев, которых тоже щекотали. Что свидетельствует о том, что обезьяний и человеческий смех – в младенческом возрасте – имеют общие черты. Эволюционная связь на лицо, как говорится. Только британские ученые не были первыми, кто на нее наткнулся.

Ха-ха-ха

Пять лет назад смех обезьян и младенцев слушали голландские ученые - Мариска Крет (Mariska Kret) - профессор когнитивной психологии со своими коллегами из Лейденского университета (Leiden University). Они даже опубликовали в журнале Biology Letters отчет под названием «Онтогенез человеческого смеха» (The ontogeny of human laughter).

Помимо прочего голландцы подметили: люди, если смеются искренне, то делают это, как правило, на выдохе. Человекообразные обезьяны, например, шимпанзе - в основном на вдохе.

Однако, с позволения сказать, привычка смеяться по-человечески появляется у людей не сразу. Сначала они смеются по-обезьянье. Младенцы издают свои «хи-хи-хи» и «ха-ха-ха», главным образом на вдохе. В точность, как шимпанзе. Что наглядно, то есть громко, демонстрирует, как именно эволюционируют смех от первородного и примитивного до более развитого и приятного на слух.

В трехмесячном возрасте люди смеются подобно обезьянам – на вдохе. Но уже полуторагодовалые младенцы издают человеческие «вокальные всплески» - на выдохе.

Экспериментируя, ученые давали прослушивать многочисленным добровольцам и младенческий – еще «обезьяний смех», и более взрослый – «человеческий». Последний, с точки зрения слушателей, звучал и громче, и приятнее. Некоторые находили его еще и более заразительным.

Вывод «смешного исследования» Мариски и ее коллег: главная причина «эволюционного скачка» в том, что смех у людей представляет собой один из способов общения. Младенцы его осваивают, подсознательно перенимая «навыки» от родителей - начинают смеяться более выразительно и доходчиво, если так можно выразиться. У обезьян смех не несет какой-либо коммуникативной нагрузки. Вот и остается на примитивном уровне.

ДЛЯ СПРАВКИ

Под онтогенезом в психологии ученые подразумевают психическое развития человека от зародыша до последних дней жизни. Изучая его, психологи пытаются объяснить, как формируются основные структуры в детской психике - его сознание и личность, каким образом реализуются генетические особенности предков на морфологической, физиологической и биохимической стадиях развития.