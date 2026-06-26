«Миллионы голосов»: Российский шоу-бизнес наконец-то обновится

Генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская. Фото: Любовь Маляревская личный архив.

Похоже, идея песни «A Million voices» («Миллионы голосов»), которую в свое время спела на международном конкурсе Полина Гагарина продолжает жить. Телеканал РУ.ТВ запускает Всероссийский конкурс современных клипов на национальных языках «Страна звучит». Судя по всему, наш шоу-бизнес в скором времени не просто станет многонациональным, а кардинально обновится.

С 1 июля в конкурсе «Страна звучит» от телеканала РУ.ТВ смогут принять участие исполнители, которые обращаются в своем творчестве к родному языку, национальным традициям и культурному наследию регионов. Проект запускается в рамках Года единства народов России и направлен на популяризацию национальных языков через современные музыкальные форматы и укрепление культурного единства страны.

Конкурс объединит исполнителей из разных регионов, позволит широкой аудитории познакомиться с музыкальными традициями народов России.

- Мы запускаем Всероссийский конкурс современных клипов на национальных языках «Страна звучит». В рамках него исполнители представят свое творчество на языках разных народов нашей страны, - рассказала в беседе с Маер генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская. - У нас больше 190 народностей и 89 регионов. У каждого – свои особенности. И этот конкурс – возможность показать, насколько разнообразно и многогранно музыкальное пространство России. Мы хотим поддержать артистов, которые обращаются к родному языку, национальным традициям и культурному наследию своего народа, – объяснила репортерам Маляревская.

Конкурс пройдет в несколько этапов. После приема заявок и отбора работ лучшие клипы будут представлены зрителям. По итогам голосования победитель получит возможность ротации клипа в эфире телеканала РУ.ТВ.