Куда ушел эйджизм: люди 40-45 лет стали самыми востребованными на рынке труда

Наиболее производительными и востребованными на рынке труда стали сотрудники в возрасте 40-45 лет. Фото: VH-studio/Shutterstock/Fotodom

Наиболее производительными и востребованными на рынке труда стали сотрудники в возрасте 40-45 лет. Такое сенсационное заявление сделал глава Минтруда Антон Котяков.

«Почему мы говорим про 40–45 лет? Сегодня эта возрастная когорта в силу демографических трендов является ниспадающей по количеству, поэтому именно эта возрастная когорта сегодня является наиболее производительной, одной из самых востребованных на рынке труда», — заявил Котяков.

Казалось бы, эйджизм на рынке труда пока не искоренен. Ведущие компании по-прежнему с прищуром смотрят на специалистов 40+, которые находятся в поисках работы. Во многом это происходит под влиянием стереотипов. Тем не менее, кандидаты в возрасте 40+ зачастую просто автоматом вычеркиваются специалистами по подборке персонала. То есть сотрудников такого возраста, вне зависимости от их компетенций, просто не предлагают работодателям. И вдруг министр труда называет россиян от 40 до 45 лет наиболее востребованными. Как такое возможно?

- На самом деле при подборе персонала мы больше смотрим на соотношение опыта к цене: если человек готов работать за меньшие деньги и при этом у него больше опыт, мы, конечно, его с гораздо большим удовольствием порекомендуем работодателю, чем человека без опыта, но с большими зарплатными ожиданиями, - пояснил в эфире радио «КП» кадровый эксперт, создатель кадрового агентства «Трудовые резервы» Илья Варакин.

Эксперт отметил, что на рынке труда сейчас идет сильная оптимизация.

- Тех людей, что получают больше зарплату, чем в среднем по рынку, работодатели стараются заменить на людей, которые получают меньше, чем в среднем по рынку. Когорту 40-45 лет мы не выделяли в нечто особенное, в отличие от когорты 50+ и когорты с 18 до 30. А между сотрудниками в возрасте от 35 до 45 лет мы разницу не делаем. Поэтому нет никакой сильной востребованности кандидатов в 40-45 лет, есть гипотетическое ожидание работодателей, что это опытные ребята, у которых поумерились аппетиты. Но это гипотеза, которую надо проверять на каждом конкретном человеке. Но уж точно войны на рынке труда за специалистов в возрасте 40-45 лет никакой нет, - пояснил Илья Варакин.

- Не могу согласиться, что сотрудники 40-45 лет - наиболее востребованная возрастная категория на рынке труда. Да, в последние четыре года спрос на них повысился, граница для автоматических отказов со стороны работодателей сдвинулась с предыдущих 45 до 50 лет, но их не стали нанимать чаще, чем более молодых соискателей, - рассказала «КП» HR-консультант, карьерный консультант Галина Бобкова.

Эксперт пояснила, что востребованность сорокалетних выросла сначала из-за рисков потерять молодых специалистов - в результате их ухода на СВО или релокации за границу. А затем на это стал влиять дефицит кадров и в некоторой степени – сложности с управлением зумерами.

- Но поскольку в последние два года многие компании адаптировались к ситуации с обеспеченностью персоналом, а рынок труда в большинстве отраслей снова стал рынком работодателя, спрос на соискателей 40-45 лет опять снизился. Оно и понятно – когда у нанимателей есть выбор, они предпочитают самых-самых. В нашем случае - самую продуктивную и, что важно, более гибкую возрастную категорию – 30-39 лет. Но многое зависит от профессиональной области и уровня позиции, - отметила Галина Бобкова.

По ее словам, дефицит сотрудников ощущается острее на транспорте, в ЖКХ и в производственной сфере. Именно поэтому там охотнее берут на работу сотрудников и в 45, и в 50.

- В финансах, бухгалтерии, юриспруденции, медицине, науке, образовании и консалтинге возраст соискателей не имеет критического значения. Наоборот, нередко он идет в плюс кандидату. Лояльнее работодатели к цифрам в паспорте соискателей и при рассмотрении их на руководящие позиции, так как для управленческой роли важны опыт и личностная зрелость. Поэтому, скорее, могут отказать 30-летнему претенденту на должность директора завода, чем 45-летнему. Но это не относится к компаниям, где средний возраст сотрудников до 35. Там и директора будут искать помоложе, - пояснила Галина Бобкова.

При этом эксперт отмечает, что есть сферы, в которых традиционно предпочитают нанимать молодежь. К ним относятся IT, маркетинг, реклама и PR, индустрии спорта, красоты и развлечений.

Как оставаться востребованным?

- Нужно развивать себя сразу в нескольких направлениях:

1. В профессиональном.

- Не расслабляться, если пока все хорошо, а постоянно поддерживать уровень своей квалификации, поясняет Галина Бобкова.

- Следить за новостями и изменениями в своей профессиональной сфере. Если ваша профессия попадает в зону риска – не ждать, когда она станет совсем никому не нужна, а переучиваться на более востребованную специальность, либо добирать навыки из смежных областей, чтобы работать на стыке профессиональных направлений и расти как эксперт;

- Прокачивать цифровые компетенции, в том числе умение применять ИИ.

- Развивать креативность и творческое мышление, независимо от профессии. Они нужны, чтобы не сильно уступать по этому качеству более молодым коллегам и чтобы вас не обошел ИИ.

2. В личностном.

Не останавливаться в развитии, не бронзоветь.

- Ригидность, отсутствие гибкости, неспособность признавать свои ошибки и позиция свысока по отношению к более молодым коллегам – вот что отталкивает большинство работодателей в возрастных сотрудниках. И наоборот, людям с открытым умом и готовностью меняться рады, независимо от возраста, - поясняет Галина Бобкова.

3. В физическом.

- «Старички» чаще всего проигрывают молодежи в уровне энергии, состоянии здоровья и внешнем виде. Чтобы эти моменты не стали причинами отказов со стороны работодателей, нужно особенно тщательно следить за ними. Важны здоровое питание, регулярные чек-апы, режим дня, спорт и физические активности, - поясняет эксперт.

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