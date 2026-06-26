«Зачем тратить на это время?»: исполнитель хита «Домофон» TERRY ответил Кате Лель и дал совет худеющим к пляжному сезону

Исполнитель хита «Домофон» TERRY (Олег Терновой). Фото: Личный архив героя публикации

Исполнитель хита «Домофон» TERRY (Олег Терновой) в разговоре с KP.RU высказался о влиянии социальных сетей на людей, рассказал о своем отношении к моде и подготовке к пляжному сезону, а также прокомментировал недавнее признание Кати Лель.

Певец TERRY посоветовал Лель не тратить время на нравоучения поклонников. Фото: Литвинова Екатерина.

В последнее время многие пользователи все чаще ищут поддержку не у специалистов, а в интернете. В социальных сетях люди делятся личными переживаниями, рассказывают о сложных жизненных ситуациях и получают советы от незнакомцев. По мнению артиста, в этом есть свои плюсы, однако полностью заменить профессиональную помощь такой формат не способен. «Я считаю, что это хорошее применение социальных сетей. Всем нам иногда нужна поддержка, и если люди могут ее получить через интернет, то это здорово. Но все-таки соцсети не способны заменить полноценную психологическую помощь. Когда речь идет о серьезных переживаниях или проблемах с психическим здоровьем, лучше обращаться к специалистам. Соцсети могут временно облегчить состояние, но не решить проблему. Для того чтобы что-то изменить в себе, нужно сначала научиться видеть и понимать происходящее», — отметил певец.

Как и многим артистам, Тернову приходится регулярно следить за гардеробом. Фото: Личный архив героя публикации

Как и многим артистам, Тернову приходится регулярно следить за гардеробом. Бесконечные мероприятия требуют постоянного обновления образов, поэтому одежда становится не просто бытовой необходимостью, а частью профессии.

По словам исполнителя, вещи редко успевают износиться, поскольку необходимость появляться в новых образах возникает достаточно часто.

Фото: Личный архив героя публикации

«Так как я артист, мне довольно часто приходится обновлять гардероб. Концерты, съемки, мероприятия — все это требует новых образов. Конечно, есть люди, которые увлекаются модой гораздо сильнее меня, но следить за внешним видом все равно приходится. Старые вещи обычно не успевают состариться, просто я уже появлялся в них на публике. Часть одежды отдаю родственникам, часть — на благотворительность, а что-то приходится выбрасывать. Денег на это уходит немало, но пока без фанатизма», — рассказал TERRY.

Фото: Личный архив героя публикации

Лето уже в самом разгаре, поэтому многих волнует вопрос, как быстро привести себя в форму перед отпуском. Артист уверен, что никаких секретных методов здесь нет: все сводится к дисциплине и физической активности. «Если нужно быстро подготовиться к пляжному сезону, то все довольно просто: меньше есть, больше двигаться и добавить спорт. Я бы рекомендовал сократить количество лишних перекусов, больше ходить пешком и регулярно заниматься физической активностью. Чтобы похудеть, нужно тратить больше энергии, чем потребляешь. Но есть и другой путь — принять себя таким, какой ты есть, не зацикливаться на чужом мнении и спокойно ехать отдыхать. Уверенность в себе зачастую украшает человека гораздо сильнее, чем идеальная форма», — считает исполнитель.

Фото: Личный архив героя публикации

Недавно певица Катя Лель призналась, что просит поклонников удалять фотографии, сделанные исподтишка. Однако TERRY признался, что сам относится к подобным ситуациям гораздо спокойнее. По словам артиста, самые живые кадры нередко получаются именно тогда, когда человек не позирует специально для камеры.

«Нет, я так не делаю. Если честно, мне не совсем понятно, зачем тратить на это время и силы. Иногда самые интересные и живые фотографии получаются именно тогда, когда человек не позирует и не готовится к кадру. Если поклонникам хочется сохранить такой момент на память — почему нет? Я отношусь к этому спокойно», — заключил TERRY в разговоре с KP.RU.