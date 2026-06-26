«Сорри, Ваня Дмитриенко»: Юля Гаврилина неожиданно «высказалась» о конфликте певца с Егором Кридом

Блогер и певица Юля Гаврилина в день своего 24-летия выпустила новый трек «Очень нишево», который уже активно обсуждают в соцсетях. Фото: Литвинова Екатерина.

Блогер и певица Юля Гаврилина в день своего 24-летия выпустила новый трек «Очень нишево», который уже активно обсуждают в соцсетях. Причиной стала строчка, в которой блогер неожиданно упоминает Ваню Дмитриенко. Поклонники решили, что это может быть тонкой отсылкой к недавнему конфликту певца с рэперами Егором Кридом и 9mice.

В композиции сначала звучит фраза «Я подсела на СК», имея в виду SoundCloud, а чуть позже Гаврилина поет: «Сорри, Ваня Дмитриенко (one love)». Именно эти слова и стали поводом для обсуждений. По мнению слушателей, артистка могла обыграть историю вокруг 9mice (Сергей Дмитриев), которого многие ассоциируют с «саундклаудной» эстетикой и более «грязным» звучанием.

Егор Крид и Ваня Дмитриенко. Фото: Даниил Опарин/Алексей Булатов

При этом никакой агрессии в адрес Дмитриенко поклонники не увидели. Скорее наоборот: строчка звучит иронично и показывает, что самой Юле сейчас ближе более «нишевый» музыкальный стиль.

Напомним, конфликт между Егором Кридом и Ваней Дмитриенко вспыхнул после одного из стримов рэпера, посвященного выходу песни «Jealous». Во время прямого эфира музыкант 9mice несколько раз резко высказался о Дмитриенко и предлагал недовольным зрителям вместо его компании слушать Ваню. На фоне при этом слышался смех Крида, который многие восприняли как поддержку подобных выпадов.

Позже конфликт получил неожиданное продолжение. Внимание поклонников привлекло то, что оба артиста практически одновременно объявили о масштабных сольных концертах со средневековой тематикой. Егор Крид выйдет на сцену «Лужников» 10 и 11 июля в образе рыцаря, а Ваня Дмитриенко проведет собственное шоу 2 августа, также выбрав эстетику замков, мечей и доспехов. Именно тогда в Сети начали спорить, кто первым придумал концепцию будущего выступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крид и Дмитриенко в доспехах схлестнутся в «Лужниках» за звание главного молодого артиста России