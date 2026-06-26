Анатолий Цой ответил Криду про людей, ограждающих от хейта: «Это часть публичной жизни»

Певец TSOY (Анатолий Цой) Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

Певец TSOY (Анатолий Цой) в разговоре с KP.RU поделился мнением о знакомствах между коллегами, рассказал об отношении к искусственному интеллекту и ответил на недавнее признание Егора Крида.

В последнее время все чаще звучат предложения помочь одиноким россиянам искать вторую половину через работу. Авторы инициативы считают, что знакомиться в интернете становится все менее безопасно, поэтому коллеги могли бы стать альтернативой приложениям для знакомств. Однако Анатолий Цой признался, что относится к такой идее с осторожностью. По словам артиста, подобная инициатива больше напоминает сценарий романтической комедии, чем реальную историю из жизни.

«Звучит как сюжет комедии, и я даже могу представить пару забавных сцен из такого фильма! Но в жизни смешивать работу и личную жизнь рискованно. Сегодня романтика, завтра — неловкость на планерке. Лучше пусть знакомства происходят естественно: на мероприятиях, в спортзале, на концерте. А работодателям стоит просто создавать в коллективе атмосферу доверия — тогда и симпатии возникнут сами, без специальных служб», — считает певец.

Анатолий Цой не поддержал рэпера Крида в желании оградить себя от хейта Фото: Личный архив.

Не менее активно сегодня обсуждают и стремительное развитие искусственного интеллекта. Нейросети уже используются в самых разных сферах — от творчества до медицины. Поэтому многих интересует вопрос, готовы ли люди доверить технологиям свое здоровье.

Цой уверен, что искусственный интеллект способен стать полезным помощником, однако полностью полагаться на него в таких вопросах пока рано.

«Я за разумный подход. Нейросеть — крутой инструмент: она может обработать горы данных, заметить то, что человек пропустит. Но она не чувствует, не сопереживает, не учитывает нюансы жизни. Поэтому в вопросах здоровья я бы доверял ИИ как помощнику, а не как главному врачу. Пусть он анализирует, подсказывает, ускоряет процесс, но финальное решение должен принимать человек с опытом и сердцем. Это как с музыкой: ИИ может написать мелодию, но душу в нее вкладывает артист», — объяснил исполнитель.

Недавно Егор Крид рассказал, что пользуется помощью модераторов, которые следят за контентом о нем в интернете и блокируют наиболее токсичные публикации. Анатолий признался, что сам идет другим путем.

Артист не скрывает, что периодически сталкивается с критикой, однако воспринимает подобные ролики без лишних переживаний и не видит необходимости ограждать себя от негатива.

«Нет, я не держу людей, которые бы зачищали негатив. И, если честно, особо и не нужно. Поводов для хейта почти не бывает (смеется, прим. ред.), а если и появляются какие-то ролики — я смотрю на это с улыбкой, потому что не из тех, кто обижается на каждую шутку. Наоборот, иногда даже сам посмеяться могу. Это часть публичной жизни: принимать все с легкостью», — заключил Анатолий Цой в разговоре с KP.RU.