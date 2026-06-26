49 регионов России уже задумались о запрете продажи вейпов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Путин подписал закон, который позволяет регионам с 2027 года полностью запрещать продажу электронных сигарет у себя на территории. Как сообщают в движении «Здоровое Отечество», 49 регионов уже заявили, что готовы воспользоваться этим правом. А к концу 2026 года, по прогнозам, таких субъектов может стать больше семидесяти.

Документ уже появился на официальном портале правовой информации. Согласно ему, с 1 марта 2027 года и до 2032-го региональные власти смогут сами решать, продавать вейпы на их земле или нет.

Плюс к этому с 1 октября 2026 года вступает в силу обязательное лицензирование для всех, кто работает с табаком и никотинсодержащей продукцией. Оптовые дела будет контролировать Росалкогольтабакконтроль, а за розницу ответят уже местные власти.

49 регионов России уже задумались о запрете продажи вейпов

По словам общественников из «Здорового Отечества», о введении полного запрета на продажу вейпов уже высказались 49 субъектов. Правда, готовность у всех разная: одни уже приняли свои законы и сейчас подгоняют их под новые федеральные правила, другие — только выносят вопрос на обсуждение или готовят законопроекты.

Первыми, кстати, запрет захотели ввести ещё до федерального закона — в Пермском крае и Нижегородской области. Тамошние акты приняли раньше, но теперь их приходится переделывать под новые требования. Из-за этого срок вступления ограничений в этих регионах сдвинули с сентября 2026 года на март 2027-го.

С 1 марта 2027 года и до 2032-го региональные власти смогут сами решать, продавать вейпы на их земле или нет Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Где хотят запретить вейпы в России, список регионов

Глава «Здорового Отечества» Екатерина Лещинская перечислила, кто уже готов ввести запрет. В списке — практически все республики Северного Кавказа: Чечня, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Не отстаёт и Поволжье: Пензенская, Самарская, Ульяновская, Кировская области, а также Чувашия, Мордовия и Удмуртия.

Подтягиваются Урал и Сибирь — Свердловская, Кемеровская, Тюменская, Курганская, Омская области, Красноярский и Забайкальский края, Хакасия, Республика Алтай и Ямало-Ненецкий округ. Присоединились и регионы центра и юга, в том числе Краснодарский край и Ростовская область. Дальний Восток тоже не остался в стороне — Хабаровский край, Магаданская область и Бурятия.

Кроме того, запрет готовятся ввести в Калининградской, Астраханской и Курской областях, в Ненецком округе и Карелии. А вот в Санкт-Петербурге тему обсуждают ещё с прошлого года, но до конкретных законопроектов пока не дошло.

К концу 2026 года регионов с запретом вейпов станет ещё больше

Екатерина Лещинская уверена, что как только федеральный закон заработает в полную силу, процесс ускорится. По её прогнозам, к концу 2026 года число регионов, которые введут полный запрет, может перевалить за 70.

«У субъектов сейчас разная степень готовности. Где-то уже приняли свои законы и теперь синхронизируют их с федеральными, где-то пока только обсуждают или разрабатывают проекты. Причём многие регионы начали эту работу ещё до того, как президент подписал закон», — рассказала Лещинская.

К концу 2026 года число регионов, которые введут полный запрет, может перевалить за 70 Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Где в мире уже запретили вейпы, список стран

Россия в этом вопросе не одинока. По данным Всемирной организации здравоохранения, полный запрет на продажу электронных сигарет действует как минимум в 32 странах, а по некоторым подсчётам — уже в 47 государствах. Во многих из них за нарушение грозят не только крупные штрафы, но и тюремные сроки.

Вот несколько ярких примеров:

Таиланд — один из самых жёстких запретов в мире. Ввоз, продажа и даже использование вейпов запрещены с 2014 года. Нарушителям грозит штраф почти в 1000 долларов и до 10 лет тюрьмы.

Индия — полный запрет на производство, импорт, продажу и рекламу вейпов. За первое нарушение — до года тюрьмы, за повторное — до трёх лет, плюс штраф до 7000 долларов

Сингапур — ввоз, продажа, приобретение, хранение и даже использование электронных сигарет строжайше запрещены. Штрафы достигают 2000 сингапурских долларов (около 1150 фунтов), а таможенный контроль на границе очень жёсткий.

Вьетнам — с этого года за использование, продажу или хранение вейпов грозит штраф 113 долларов или… до 15 лет тюрьмы. Также ужесточаются правила ввоза

Мексика — с января 2026 года в стране действует полный запрет на ввоз, продажу и распространение электронных сигарет. Туристам, которые попытаются провезти вейп в Канкун или другие курорты, грозит штраф до 360 фунтов.

Кроме того, вейпы полностью запрещены в Бразилии, Норвегии, Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Киргизии, Молдове, Камбодже, Лаосе, на Мальдивах и во многих других странах. В Австралии с 2024 года вейпы продаются только по рецепту в аптеках . Ещё в 79 странах, например, нельзя курить вейпы в общественных местах и запрещена их реклама.