70-летняя Мэри Поппинс нуждается в работе: Актриса Наталья Андрейченко сделала откровенное признание

Недавно актриса Наталья Андрейченко, которую многие помнят по советскому кино, особенно по двухсерийному музыкальному телефильму «Мэри Поппинс, до свидания», посетила Международный кинофестиваль в Сочи «Евразия-Кинофест». В мае Наталье Эдуардовне исполнилось 70. Она получила приз за вклад в развитие отечественного кино:
«Я благословенный человек: так случилось, что я сыграть Мэри Поппинс в фильме, который вошел в сердца и души детей многих-многих поколений».
Это правда: 70-летняя Мэри Поппинс не сдается. Её носит попутным ветром по миру. Недавно она была во Франции, там какой-то проект. Заодно посетила дворец в Версале – Трианон. Вдохновившись футбольными фанатами, которые в это время буянили на улицах Парижа, Андрейченко тоже захотела ломать забор. Ещё сходила к остеопату, который, по её словам, ей очень помог.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
- По мне ведь машина проехала, когда мне было 34 года, - удивила она рассказом в одной запрещенной соцсети. - Это была моя вторая клиническая смерть. Но мне повезло: каким-то образом я оказалась между колесами. Последняя мысль была не о себе, а о сыне… Что будет с Митей?! Когда думаешь о ком-то, собственная жизнь уже не столь важна. И тогда её тебе дарует вселенная. Так и случилось со мной. Остеопат все это понял (не узнал, а именно понял) про меня. Почувствовал. И прошелся… по моим прошлым жизням. Он стал снимать с меня самые-самые плохие истории. Гильотину убрал…
Наталья Андрейченко считает, что одну из своих прошлых жизней она закончила на гильотине.
- В другой жизни меня жгли на костре. Я это помню, знаю. Он (остеопат) и это убрал, - от таких воспоминаний Наталья чуть не расплакалась. – И я стала легче на несколько жизней…
Немудрено. По словам Андрейченко, она не встречала человека лучше, чем её добрый знакомый - парижский остеопат. Ну разве что за исключением её учителя по спиритизму, её гуру.
Своим духовным учителем она считает мексиканского писателя, хранителя старинной мудрости Толтеков (согласно Карлосу Кастанеде - «люди знаний». - Ред.) Дона Мигеля Руиси. Его книга «Четыре соглашения» изменила жизнь русской актрисы: «Я ездила с Доном Мигелем в путешествия, слушала его лекции. В результате мы сблизились, как родственные души», - рассказывала Андрейченко «Комсомолке».
Из-за этого у неё возникли большие проблемы в семейной жизни. Её муж, австрийский актер Максимилиан Шелл, ревновал жену. Особенно ему не понравилось, когда Наталья уехала с Доном Мигелем заниматься духовными практиками в пустыню в Нью-Мексико. Этого путешествия Максимилиан простить не смог.
Но всё это в прошлом, и её развод, и Шелл. Он давно умер. Сейчас, как стало понятно, родство душ обнаружилось с остеопатом.
Из Парижа попутным ветром Андрейченко прилетела в Москву, где работает её «школа доброты» - она учит детей «аристократическим манерам», примерному поведению и грамотной речи, как настоящая Мэри Поппинс.
Из Москвы перенеслась в Сочи на кинофестиваль. Во-первых, для того, чтобы получить приз. Во-вторых, по её наблюдениям, в Сочи «потрясающая энергетика». Она и по городу поездила, и с людьми повстречалась, и понарассказывала им разного… Думается, много было интересных подробностей.
Ну и в-третьих (а на самом деле – во-первых и во-вторых), Наталья Андрейченко ждет интересных предложений от режиссеров.
- Очень прошу работу. Я очень хочу работать. Только дома, в России, - говорила актриса, когда ей вручали приз.
Если судить по её фильмографии,с работой дела обстоят не очень. При этом актриса не отчаивается, не теряет надежды и оптимизма: «Я благословенный человек, молю Бога, чтобы всё это (вероятно, жизнь) продолжалось», - говорит она.
На обратном пути из благословенного Сочи, устроившись поудобней в самолете, укутав шею в правильную подушку, актриса запела песню… Нет, не про Мэри Поппинс. А популярную песню комсомольцев 60-х годов: «Старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути…».