Какао для мозга: учёные нашли связь напитка с настроением и памятью

Разумеется, как и любой полезный продукт, какао не является лекарством. Но оно может быть частью сбалансированного рациона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Популярный, но в основном детский, напиток может стать настоящим помощником для мозга. Учёные рассказали о полифенолах - природных соединениях в какао-бобах, которые обладают полезными свойствами. Статья опубликована в журнале Frontiers in Nutrition.

Специалисты из Китайского Государственного многопрофильного университета пришли к выводу, что вещества, содержащиеся в какао, положительно влияют на настроение, работу кишечника и нервной системы. Согласно данным клинических исследований, какао обладает пребиотическими свойствами, изменяющими состав и разнообразие микрофлоры кишечника.

Изначально эксперимент провели на животных, и полученные результаты показали: после употребления какао когнитивные процессы улучшились, повысилась активность мозга, а также наблюдались положительные изменения в работе памяти. Затем перешли к экспериментам на людях. Учёные обратили внимание, что у добровольцев, выпивших какао, получалось выполнять различные задачи быстрее, даже в условиях стресса. Элементы, содержащиеся в напитке, поддерживают работу мозга, память. И, являясь пищей для бактерий в нашем кишечнике, помогают организму поддерживать хорошее настроение.

Но есть одно но: чтобы напиток проявил эти свойства максимальным образом, его стоит пить по возможности без сахара. Если уж совсем никак без сладкого, то с минимальным количеством. И, конечно, какао должно быть натуральным, без всяких вкусовых добавок и ароматизаторов.

Разумеется, как и любой полезный продукт, какао не является лекарством. Но оно может быть частью сбалансированного рациона. Поэтому чашка натурального напитка без лишних добавок способна стать не только приятным ритуалом, но и вашим вкладом в здоровье мозга.

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