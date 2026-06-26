«Впереди большая работа»: Сарик Андреасян взялся за Ильфа и Петрова

Режиссер Сарик Андреасян Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Режиссер Сарик Андреасян, который как постановщик выпустил десятки фильмов и сериалов («Жизнь по вызову», «Чикатило», «Простоквашино», «Непрощенный»), а как продюсер выдал больше сотни проектов, с недавних пор обратил свой взор на русскую классику. В 2024 году на экраны вышел «Онегин» от Андреасяна, в котором заглавную роль сыграл 40-летний Виктор Добронравов, а Татьяну Ларину - жена мастера Лиза Моряк. Сейчас в производстве у режиссера «Война и мир», где его супруга играет Элен Курагину, а образ Наташи Ростовой воплощает 20-летняя Полина Гухман. Эпопею русской жизни мы увидим в кинотеатрах в феврале 2027 года.

И вот еще одна новость, которой Сарик огорошил всех в своих соцсетях: он берется за роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев»! Съемки начнутся летом следующего года.

«Впереди большая работа, и нам уже не терпится поделиться первыми подробностями», - написал Андреасян в своем телеграм-канале.

Сарик огорошил всех в своих соцсетях: он берется за роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев»! Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В настоящее время ведется работа над сценарием (кто именно этим занимается, не указано) и подбор актеров. Имена исполнителей ролей пока не называются, но практически нет сомнений в том, что будут задействованы Павел Прилучный и Лиза Моряк. Именно они сыграли родителей дяди Федора в недавнем «Простоквашино», снимались в «Жизни по вызову», да и мало какой проект Андреасяна обходится без этой пары. «Афера, которая сделала историю», - гласит девиз картины, размещенный на ее первой афише.

В 1971 году в картине Леонида Гайдая Остапом стал Арчил Гомиашвили

Напомним, бессмертный роман Ильфа и Петрова «12 стульев» был написан в 1927 году, а год спустя опубликован - выходит, в 2027-м произведение отметит вековой юбилей. За это время он пережил несколько экранизаций. В 1966 году режиссер Александр Белинский снял телеспектакль, в котором роль Бендера сыграл Игорь Горбачев, а Кисы Воробьянинова - Николай Боярский. В 1971 году в картине Леонида Гайдая Остапом стал Арчил Гомиашвили, а мадам Грицацуевой - Наталья Крачковская. Через пять лет главного авантюриста нашей литературы сыграл Андрей Миронов, а Грицацуевой стала Лидия Федосеева-Шукшина - в постановке Марка Захарова. Также были экранизации 2004 года (режиссер Ульрихе Оттингер) и 2005-го, где Бандера сыграл Николай Фоменко, Кису - Илья Олейников, Эллочку-людоедку - Анжелика Варум, а Грицацуеву - Нина Усатова (режиссер Максим Паперник). Ждём новое прочтение приключений предводителя дворянства и великого комбинатора!