От Диброва снова ушла молодая возлюбленная? Скандальная ночь в клубе породила слухи о разрыве

Возлюбленная Диброва Екатерина Гусева на 23 года моложе 66-летнего телеведущего Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

После развода с молодой женой Полиной Дмитрий Дибров то и дело мелькает в скандальной хронике. На сей раз имя ведущего попало в новости из-за травмы. 66-летнего Диброва госпитализировали из ночного клуба, где он под утро отплясывал в компании 71-летней Ирины Хакамады. По слухам, Дибров познакомился там с двумя прелестницами и пытался уехать с ними к себе домой, но планам помешало падение. Шоумен оступился и упал с лестницы, сломал руку, разбил голову и сильно повредил лицо. Его доставили в Боткинскую больницу, однако уже на следующий день Дмитрий уехал домой.

Поклонники Диброва удивлены тем, что шоумен, который вроде бы находится в отношениях с нутрициологом Екатериной Гусевой, снова начал посещать бары и за бокальчиком-другим знакомиться с девушками. Тут же пошли разговоры, что они расстались.

До утра веселился с красотками в баре

- Дибров за несколько дней до падения приезжал на ночную вечеринку, посвященную известным близнецам. Там его ждали Катя и Волга Король, с которыми он еще год назад начал записывать совместный музыкальный проект. Проект пока отложен, Дмитрий говорит, что вдохновения нет. Но с девочками он по-прежнему тепло общается, - рассказал KP.RU приятель Диброва.

За несколько дней до травмы Дмитрий Дибров до утра веселился в ночном клубе с близнецами Катей и Волгой Король (в центре). Фото предоставлено пресс-службой Twins party

Напомним: сестры Король – певицы и актрисы, победительницы конкурса «Мисс Мира» среди сестер-близнецов. Сейчас Катя и Волга строят певческую карьеру, поэтому творческое сотрудничество с Дибровым их очень интересует. Настолько, что блондинки коротали время с Дмитрием в ночном клубе до самого утра. Телеведущий был словоохотлив и с репортерами. Признался, что не думает о своей внешности и что, на его взгляд, пластические операции делают знаменитости, которые хотят, чтобы народ пристально рассматривал их и гадал «что же они на сей раз натянули».

Обмолвился Дибров и о своей экс-супруге. По словам Дмитрия, он рад, что они с бывшей женой сумели сохранить хорошие отношения.

- А смысл ругаться с матерью своих детей? Если женщина решила уйти, она все равно уйдет, ее не удержишь. Но надо помнить о том, что для твоих детей мама - это солнце! -философствовал Дибров.

А куда же пропала Екатерина Гусева? Дибров впервые появился с новой дамой (она младше телеведущего на 23 года) в марте на музыкальной премии «Виктория».

- Это моя Катюша. Она и моя красавица, и по совместительству мой продюсер, -отрекомендовал новую спутницу Дибров.

Пара была знакома давно. Гусева была завсегдатаем женского клуба Полины Дибровой и помогала Дмитрию худеть.

- За Катей трое прекрасных детишек, как и за мной. Мы готовим новые проекты, мне всегда хотелось работать под руководством вот такой красивой начальницы, теперь Господь услышал мои молитвы, - делился Дибров.

- В 66 лет Дмитрий обладает высоким либидо, - сообщила журналистам Гусева.

Екатерина стала хозяйничать в доме у телеведущего, занялась его здоровьем, заставила сдать все анализы, следила за питанием.

- Катя заботилась о Диме, словно о своем сыне, хотя она молодая женщина, - рассказал KP.RU приятель телеведущего. - Дибров даже на какое-то время бросил пить, похудел, помолодел. Если они и расстались, то обидеть Катю могло только одно - внимание Димы к другим дамам.

- Нет, Катюша и Дмитрий по-прежнему вместе, - заверила KP.RU подруга Диброва и Гусевой певица Анна Калашникова. - Это все слухи, что он пытался уехать из клуба с какими-то дамами. На эту вечеринку Дима должен был ехать с Катей, их позвали общие друзья, но она не смогла, была занята детьми. И после Катя ждала Диму дома, он собрался к ней, но? направившись к выходу, споткнулся и упал. Нос у него не сломан, это все слухи. У Димы просто на лице большой синяк.

«Мы с Димой в отношениях»

Екатерина Гусева тоже ответила KP.RU на вопрос о расставании с Дибровым.

- Нет, это неподтвержденные слухи, мы с Дмитрием в отношениях, - сообщила нам возлюбленная Диброва.

- Как себя сейчас чувствует Дмитрий? Говорят, у него была операция на руке…

- Дима просто споткнулся на лестнице, так что все разговоры об этом падении преувеличены. Он восстанавливается, у него нет никаких серьезных травм, только ушибы и синяки. Думаю, еще дней десять, и Дмитрий Александрович будет в полном порядке.

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