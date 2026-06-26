Дарья Лантратова: Сергей Иванов умел видеть жизнь, это дорогого стоит

Дарья Лантратова Фото: Константин ОЛЬХИН.

… - Дарья, не стало Сергея Борисовича Иванова… Ты же была его помощником, когда он возглавлял Администрацию Президента России.

- Фактически да, его пресс-секретарем, помощником. Формально – я числилась в управлении по общественным связям и коммуникациям Администрации Президента.

Но все равно непосредственно с ним работала.

- Да, я в курсе. Мы даже вместе в поездках были. Каким он тебе запомнился? Что это был за человек?

- Это был человек в высшей степени интеллигентный.

Эта интеллигентность проявлялась не только на публике, она чувствовалась всегда и везде.

И в обращении с людьми, в том числе.

То, как люди такого статуса, большие руководители, общаются со своими подчиненными, со своей командой - о многом говорит.

Сергей Борисович всегда был очень обходителен, интересовался у сотрудников своей команды - как дела?

Хотя мог бы просто относиться к ним как к людям-функциям.

- Еще его отличала такая необычная для высокопоставленного чиновника приветливость. Со мной, например, он всегда здоровался.

- Да, Саша, конечно, это был человек с очень цепкой памятью, на это всегда обращали внимание все окружающие при встречах. Он помнил не только людей, с которыми встречался… Но и какие-то детали и такие вещи, которые, казалось бы, не имели большого значения. И тем не менее, он их запоминал и всегда использовал и в работе, и в жизни.

Конечно, всегда производила впечатление его дипломатическая выучка, если можно так выразиться, блестящий английский язык.

- Вот об этом, Даш, подробнее, пожалуйста.

- Мы несколько раз были в зарубежных командировках, в том числе и в Финляндии, и в Освенциме…

- Я тоже тогда в Польшу с вами летал. До сих пор часто вспоминаю тот свой репортаж под заголовком - «Сергей Иванов - об Освенциме: Конец этому кошмару положила Красная армия».

- А еще - о международных контактах Сергея Борисовича.

- Обращало на себя внимание, конечно же, как он умел выстраивать контакты, в том числе очень непростые, с зарубежными коллегами. Это всегда вызывало огромное уважение, производило впечатление.

Сергей Борисович, действительно, пользовался огромным уважением у всех. Я знаю, что даже такой человек, как Генри Киссинджер, когда бывал в России, всегда к нему заглядывал, заходил, предпочитал пообщаться.

Нам очень будет не хватать Сергея Борисовича, потому что это невероятная школа.

- Я уже с некоторыми людьми, которые с Сергеем Ивановым работали, успел пообщаться - такое же мнение.

- Мне лично и многим нашим коллегам он просто своей мудростью такую путевку дал в жизнь.

Я, конечно, еще вспоминаю его не только по основной деятельности. У него было очень много увлечений и интересов.

В том числе - это экология, конечно. Мы очень много занимались проектами по защите дальневосточных леопардов, ездили на Дальний Восток.

Он не просто говорил об этом, он действительно вникал во все, чем занимался. Очень много разговаривал с людьми, в том числе с простыми сотрудниками заповедника.

Его не пугал такой долгий перелет. Он очень много проходил ногами по территории, разговаривал, спрашивал, чем помочь, какие нюансы.

У него глаза горели, когда рассказывал о леопардах, и очень расстраивался, если кто-то путал дальневосточных леопардов с каким-то другим видом. Потому что действительно это была его отдушина.

- А что еще запомнилось? Больше всего…

- Очень хорошо запомнилось, как мы в Приморском крае открывали тоннель для леопардов. Это был первый такой экологический проект, уникальный в своем роде, идея которого принадлежала самому Сергею Борисовичу. Это - чтобы леопарды не гибли под колесами автомобилей, чтобы сделать для них такой безопасный переход с территории на территорию.

Еще из увлечений, Сергей Борисович много времени посвящал баскетболу, поддерживал молодежные команды. Многие социальные проекты были связаны именно с этим.

- Очень интересно и тепло.

- Знаешь, еще вспомнила из не рабочего… Он, конечно, очень ценил искусство. Например, Балет Эйфмана, это тоже была такая его душа. Он всегда старался посещать спектакли, общался и с труппой, и с самим Борисом Эйфманом. И, конечно, это тоже всегда вызывает уважение.

Все эти примеры, которые я привожу, говорят о широчайшем кругозоре этого человека. Не просто человек, который занимается государственной деятельностью, а - который видит жизнь, умеет ее замечать… Умеет поддерживать людей, заниматься проектами, которые требуют внимания и которые, казалось бы, возможно, не всегда люди такого уровня могут замечать.

Он умел видеть жизнь. Это дорогого стоит.