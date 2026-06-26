Оксана Фандера и Филипп Янковский тихо расстались: печальные подробности разрыва

Оксана Фандера и Филипп Янковский давно живут в разных странах Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Оксана Фандера и Филипп Янковский казались идеальной парой. На днях поклонники поздравляли их с годовщиной супружеской жизни. Однако люди не знали, что артисты давно не вместе.

В семье Янковских всегда царило важное правило: спутниц здесь выбирали один раз и на всю жизнь. Олег Янковский всю жизнь прожил с Людмилой Зориной. Она знала об увлечениях звезды другими актрисами, но терпела.

Поклонники были уверены, что сын пары Филипп Янковский всю жизнь будет с Оксаной Фандерой. Однако супруги разбежались спустя 30 лет брака. "Жаль, Оксану Фандеру и Филиппа Янковского уже давно нельзя назвать парой!.. Разошлись..." - пишут светские хроникеры.

Актеры были вместе 30 лет Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Слухи о том, что актеры тихо расстались, не желая уведомлять об этом общественность, ходили давно. Но лишь теперь об этом появились печальные подробности. "Живут в разных странах, каждый своей жизнью, видятся по праздникам," - сообщают осведомленные источники.

Вряд ли причиной разрыва стала измена. "Отношение женщины к изменам - это показатель ее духовного развития и ума. Не нужно следить за мужчиной, если он по сути своей полигамен. Те, кто закрывает глаза на какие-то вещи, поступают мудрее. Кроме того, причину измены нужно прежде всего искать в себе", - рассуждала одна из самых красивых российских актрис.

Напомним, Оксана и Филипп познакомились в 1988 году на дне рождения общего знакомого. Сын знаменитого "Мюнхгаузена" сразу обратил внимание на привлекательную девушку. Они начали встречаться. Буквально через месяц влюбленный актер сделал предложение избраннице.

Его родители были не в восторге от выбора невесты. Но Фандера быстро забеременела, ее приняли в семью. В браке с Янковским она родила сына Ивана и дочь Елизавету.

"Наши отношения - это определенная форма игры. Мы получаем удовольствие от того, как мы существуем рядом. У нас нет долженствования, нет той системы координат, которая обычно принята в семье. Мы продолжаем учиться друг у друга каким-то очень важным для роста каждого из нас вещам", - поясняла Оксана.

В 2022 году Фандера, родившаяся в Одессе в семье цыган, перебралась жить в Грузию. Актерскую карьеру забросила. "Я очень избирательна в ролях, мне интересны живые героини с историей, внутренним развитием. На такие роли у меня срабатывает маяк и я понимаю, что это мое", - рассуждала артистка.

Янковский остался в России. Он сейчас очень востребован в кино и много снимается.