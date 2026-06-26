Никита Михалков выступил с громким заявлением о Виктории Боне: вот что сказал

Никита Михалков отчитал Викторию Боню Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Никита Михалков осадил Викторию Боню. Режиссер возмещен, что воспитанница "Дома 2" смеет говорить от имени народа. Мэтр призвал блогершу прекратить лицемерить.

Никита Михалков известен своей прямолинейностью. На днях режиссер решил ответить Виктории Боне, которая то и дело выступает с публичными заявлениями от имени российского народа. При этом сама блогерша давно живет во вражеской Европе и ведет экстремистские соцсети.

Никита Сергеевич озадачен тем фактом, что кто-то обращает внимание на слова Бони. Режиссер возмущен, что блогерша посмела открыть рот и начала вещать на острые темы.

Мэтр считает, что широкая общественность прекрасно все понимает и чувствуют фальшь. "Эта милая Боня обращается к президенту от имени народа.. Ну, братцы, правда. Или трусы наденьте, или крест снимите. Нельзя принимать людей за идиотов.... Большинство чувствует неправду", - высказался 80-летний артист на Петербургском международном юридическом форуме.

Воспитанница "Дома 2" с дочерью Анджелиной живет у границы с Монако Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Стоит отметить, что многие действительно увидели в поступке Виктории злой умысел. "Сказала абсолютно банальные вещи", - делилась публика мнением.

Некоторые вообще заподозрили блогершу в том, что она действовала исключительно в рамках своей выгоды. В день то же день, когда вышел ее резонансный пост, она запустила рекламу своего бренда косметики. "У Бони это был прогрев. Она новые курсы продает... Цинично и нагло использует все для своей выгоды. Мамзель из Монако учит нас, как жить", - гневались россияне.