Олег Кожемяко: Сергей Иванов оставил в Приморье добрую память и заметный след

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП
…- Олег Николаевич, вы уже в курсе - ушел из жизни Сергей Борисович Иванов. Вы его очень близко наверняка знали - не только как министра обороны, не только как главу Администрации Президента России… Но и как человека, который очень много сделал для нашей природы. Тем более, для природы приморской.
- Да, наверное, это был его ключевой проект в сфере экологии – сохранение леопарда, нашего снежного барса.
Это по поручению президента Владимира Путина он этим занимался на протяжении, наверное, всех тех лет, как ушел с поста министра обороны.
Могу уверенно сказать, что его след на приморской земле очень заметен.
- А что именно вы имеете ввиду?
- Во-первых, Сергей Борисович объединил два заповедника – и морской, и «Земля леопарда».
Сейчас это место, куда приезжают тысячи туристов, где проводятся различные забеги, марафоны по «Земле леопарда».
Это место, где люди могут полюбоваться леопардом.
- Как? Прямо живьем?
- Если не удастся увидеть вживую, то - по тем видео- и фотоотчетам, которые удалось снять.
- А много у вас теперь этих животных?
- На начало его деятельности, когда президент обратил на это внимание и поручил Сергею Борисовичу этим заниматься, их было, по-моему, около десятка.
- Так мало?
- А сейчас - 150 особей этого прекрасного хищника, пятнистой кошки.
Конечно, сохранение морского заповедника, развитие его – это заслуга Сергея Борисовича. Он очень много сделал для нашей природы.
Взять хотя бы тоннель, который соорудили для леопардов.
Это был первый такой экологический проект, уникальный в своем роде, идея которого принадлежала самому Сергею Борисовичу.
- А для чего тоннель-то?
- Это - чтобы леопарды не гибли под колесами автомобилей, для них них и сделали такой безопасный переход с территории на территорию.
Это тоннель - как раз под местом перехода леопарда, сейчас ничто не препятствует его перемещению.
- А еще чем запомнился Сергей Иванов?
- Действительно, замечательный человек был. Мы с ним и по Камчатке успели поработать, Сергей Борисович Командорские острова посещал. И это было очень важно и нужно.
А еще он активно продвигал спорт - сейчас наша команда вышла в Высшую лигу ВТБ по баскетболу.
Сергей Борисович - всегда отзывчивый, всегда добрый, всегда помогал советом. Опыт у него был богатейший. И когда занимал пост министра обороны, и до этого - когда работал главой президентской Администрации, и советником у Владимира Путина, его спецпредставителем по экологическим вопросам. Очень много сделал.
- Спасибо вам огромное, Олег Николаевич.
- Булем помнить…
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Александр Гамов: Сергей Иванов в Освенциме говорил - освобождая Польшу от фашистов, погибли 600 тысяч советских солдат
Дарья Лантратова: Сергей Иванов умел видеть жизнь, это дорогого стоит