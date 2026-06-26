Олег Кожемяко: Сергей Иванов оставил в Приморье добрую память и заметный след

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

…- Олег Николаевич, вы уже в курсе - ушел из жизни Сергей Борисович Иванов. Вы его очень близко наверняка знали - не только как министра обороны, не только как главу Администрации Президента России… Но и как человека, который очень много сделал для нашей природы. Тем более, для природы приморской.

- Да, наверное, это был его ключевой проект в сфере экологии – сохранение леопарда, нашего снежного барса.

Это по поручению президента Владимира Путина он этим занимался на протяжении, наверное, всех тех лет, как ушел с поста министра обороны.

Могу уверенно сказать, что его след на приморской земле очень заметен.

- А что именно вы имеете ввиду?

- Во-первых, Сергей Борисович объединил два заповедника – и морской, и «Земля леопарда».

Сейчас это место, куда приезжают тысячи туристов, где проводятся различные забеги, марафоны по «Земле леопарда».

Это место, где люди могут полюбоваться леопардом.

- Как? Прямо живьем?

- Если не удастся увидеть вживую, то - по тем видео- и фотоотчетам, которые удалось снять.

- А много у вас теперь этих животных?

- На начало его деятельности, когда президент обратил на это внимание и поручил Сергею Борисовичу этим заниматься, их было, по-моему, около десятка.

- Так мало?

- А сейчас - 150 особей этого прекрасного хищника, пятнистой кошки.

Конечно, сохранение морского заповедника, развитие его – это заслуга Сергея Борисовича. Он очень много сделал для нашей природы.

Взять хотя бы тоннель, который соорудили для леопардов.

Это был первый такой экологический проект, уникальный в своем роде, идея которого принадлежала самому Сергею Борисовичу.

- А для чего тоннель-то?

- Это - чтобы леопарды не гибли под колесами автомобилей, для них них и сделали такой безопасный переход с территории на территорию.

Это тоннель - как раз под местом перехода леопарда, сейчас ничто не препятствует его перемещению.

- А еще чем запомнился Сергей Иванов?

- Действительно, замечательный человек был. Мы с ним и по Камчатке успели поработать, Сергей Борисович Командорские острова посещал. И это было очень важно и нужно.

А еще он активно продвигал спорт - сейчас наша команда вышла в Высшую лигу ВТБ по баскетболу.

Сергей Борисович - всегда отзывчивый, всегда добрый, всегда помогал советом. Опыт у него был богатейший. И когда занимал пост министра обороны, и до этого - когда работал главой президентской Администрации, и советником у Владимира Путина, его спецпредставителем по экологическим вопросам. Очень много сделал.

- Спасибо вам огромное, Олег Николаевич.

- Булем помнить…

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