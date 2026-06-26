Фото: Минобороны РФ

Делегация Министерства обороны России, возглавляемая замминистра обороны генералом армии Виктором Горемыкиным, принимает участие в Минске в IV Международном антифашистском конгрессе (проходит 25-27 июня).

Виктор Горемыкин зачитал приветствие министра обороны РФ Андрея Белоусова к участникам конгресса, в котором тот заявил о необходимости противодействовать фальсификации истории Второй мировой войны. Выступающий отметил, что память об ужасах той войны, расизме и ксенофобии уже стирается в некоторых странах. И обратил внимание на то, что все это ведет к новой глобальной катастрофе.

Делегация Министерства обороны РФ принимает участие в IV Международном антифашистском конгрессе в Минске

Генерал также охарактеризовал замыслы и действия Третьего рейха против советского народа как «чудовищно жестокие», отметив, что нацистские планы включали «массовое истребление и германизацию территорий СССР». И заявил, что Запад продолжает пытаться «украсть Победу», исключая СССР из числа стран-победителей и искажая роль Красной Армии.

Замглавы российского военного ведомства обратил внимание на то, что Запад, осуждая Холокост, не торопится признать геноцид гитлеровцев в отношении славянских народов, хотя он давно признан крупнейшими западными учеными.

«Россия и Беларусь намерены совместно добиваться международного признания преступлений Третьего рейха геноцидом советского народа, что подтверждено судебными решениями в России, охватывающими преступления против более 8,2 миллиона человек», - отметил он.

Горемыкин также подчеркнул, что новая генерация западных лидеров «одержима идеей стратегического поражения России», а действия украинских вооруженных сил, в частности, атака на колледж в Старобельске выдержана киевским режимом в «духе германских нацистов».

Начальник Главного военно-политического управления ВС РФ напомнил о последствиях этого теракта: «22 мая украинской хунтой совершено еще одно кровавое преступление. Бессмысленная по своей жестокости террористическая атака на колледж в Старобельске Луганской Народной Республики с использованием беспилотных летательных аппаратов унесла жизни 21 воспитанника (восемнадцати девушек и трех юношей), 42 получили ранения. Возле колледжа нет никаких военных объектов. Это был сознательный целенаправленный варварский удар по детям, выдержанный в духе германских нацистов. Ни о какой случайности не может идти и речи. Создание киевским режимом пантеона гитлеровских пособников является позором украинской нации».

В Минобороны России отметили, что мероприятие, посвященное отстаиванию исторической правды и борьбе с современными проявлениями фашизма, призвано способствовать консолидации усилий международного сообщества против нацизма. В рамках конгресса планируется пленарное заседание с участием около 25 докладчиков, заседание военно-мемориального комитета государств-участников СНГ, а также посещение мемориального комплекса «Тростенец» с театрализованным представлением и закладкой «Аллеи мира и созидания».

Перед открытием участники возложили венки к монументу Победы, почтив память погибших в годы Великой Отечественной войны.

КСТАТИ

Более 50 высших военных и гражданских учебных заведений по совместному решению Министерства обороны и Министерства науки и высшего образования РФ приняли участие в IV Международном антифашистском конгрессе в Минске.