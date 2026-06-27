Фото: кадр из видео Минобороны РФ

Подразделения беспилотных систем Ульяновского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» ежедневно наносят огневое поражение противнику на Ореховском направлении Запорожской области.

«На протяжении суток операторы ударных FPV-дронов, невзирая на работу вражеских средств радиоэлектронной борьбы, успешно уничтожают личный состав, военную технику, нарушают логистические цепочки и срывают ротацию противника у линии фронта», - комментируют кадры в Минобороны России.

В Запорожской области была выявлена сеть оборудованных в лесополосах украинских пунктов управления БПЛА

Целями для беспилотников ульяновских десантников становятся не только укрепленные позиции и командные пункты ВСУ, но и их разведывательные и тяжелые транспортные дроны, артиллерийские установки и живая сила.

В военном ведомстве рассказали, что недавно в ходе боевых заданий операторы FPV-дронов обнаружили передвижение украинской колоны автомобилей и бронемашин ВСУ. В результате точных попаданий были уничтожены пикапы с личным составом, а также пытавшиеся укрыться подельники киевского режима.

Кроме того, благодаря разведывательным дронам в лесополосах была выявлена сеть пунктов управления БПЛА ВСУ. Уничтожение антенн-ретрансляторов исключило возможность дальнейшего запуска и управления вражескими дронами.

Параллельно, расчеты ударных БПЛА 49-й общевойсковой армии, входящей в состав группировки «Днепр», ведут круглосуточные боевые действия на правобережье Днепра в Херсонской области. Они систематически уничтожают живую силу и технику украинских формирований.

Так, на кадрах можно увидеть, как операторы разведывательных дронов зафиксировали самоходную артиллерийскую установку ВСУ «Богдана», которая пыталась скрыться в лесу для последующего удара по российским подразделениям.

По установленным координатам вылетело сразу несколько ударных БПЛА, включая дроны с оптоволоконным управлением, которые успешно преодолели системы РЭБ противника и ликвидировали обнаруженную технику.

Несмотря на противодействие РЭБ, расчеты ударных БПЛА 49-й армии продолжают эффективно выполнять поставленные задачи.