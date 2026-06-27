Что на самом деле случилось со звездой кино и сериалов Марией Порошиной

Мария Порошина уже дома: к счастью, гипертонический криз был купирован без осложнений и последствий Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

52-летняя Мария Порошина несколько дней в эпицентре новостей. Сообщалось, что актриса госпитализирована: в одних источниках писали, что причина - микроинсульт, в других - в других транзиторная ишемическая атака. Актриса и ее близкие не комментируют состояние Порошиной. Сайт KP.RU узнал, что случилось на самом деле с артисткой и многодетной мамой Марией Порошиной.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ АКТРИСЫ ПОРОШИНОЙ

О самочувствии Порошиной KP.RU рассказали в команде, которая работает с ней в одном из спектаклей: «Какой микроинсульт?! Просто у актрисы скакануло давление. Разовая история. Давление нормализовали, обследовали. Будет контроль давления. Все с понедельника у нее пойдет в Москве по расписанию».

На выходных Мария Порошина уже дома: к счастью, гипертонический криз был купирован без осложнений и последствий. В больнице актриса прошла полную диагностику по сердечно-сосудистому профилю и получила рекомендации. Из-за этого ЧП перенесли региональный спектакль: Мария Михайловна почувствовала себя плохо и попала в больницу за сутки до постановки в Воронеже. Поэтому спектакль с 26 июня перенесли на 21 декабря. О судьбе ближайшего спектакля с участием Порошиной в Москве сайт KP.RU узнал в театра ном агентстве «Арт-партнер»: «29 июня спектакль «Ищу мужа» в Театре эстрады состоится, Мария Порошина будет».

Актрису Марию Порошину выписали из больницы после проблем с давлением Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Последнее время общественность обсуждает личную жизнь Марии Порошиной. У актрисы пять детей от трех мужей. У ее мужа актера Ярослава Бойко четверо - от трех любимых женщин. Младший ребенок у Порошиной и Бойко общий - 7-летний сын Андрей. В этом году Мария вышла замуж за 56-летнего Бойко после романа длиной в 8 лет.

Свадьба прошла в узком кругу родни и друзей в начале 2026 года. Первый муж и друг Марии Порошиной актер Гоша Куценко тоже там был - поздравлял и радовался за друзей. У Порошиной и Бойко растет 7-летний сын, а они только дошли до загса. Андрея актриса родила в январе 2019 года. За 7 месяцев до родов Порошина подала заявление на развод со вторым мужем актером Ильей Древновым после 17-ти лет брака. Ярослав Бойко решил оформить развод с первой женой хореографом Рамуной Ходоркайте после 23 лет брака в конце 2022 года. И с 2023 года Мария и Ярослав официально вместе. Коллега актеров рассказал нам: «Несмотря на то, что Маша и Слава знакомы много лет, они эти много лет оставались коллегами по работе и друзьями. Долгие годы они просто дружили и отмечали праздники семьями. Не более того, и об их отношениях можно говорить не ранее чем с 2018 года».

Ярослав Бойко так обозначал причину развода с первой женой: «Просто закончились отношения, поэтому разводимся. В жизни так бывает. Все хорошо, мы остались друзьями». У Бойко от первого брака взрослые дети - 22-летняя Эмилия и 27-летний Максим. У Ярослава Бойко есть также внебрачный сын 23-летний Ян Бойко - от служебного романа с актрисой Евгенией Добровольской, который случился на съемках. Супруга тогда простила Ярославу отношения с Добровольской. А Мария Порошина родила старшую дочь на 3-м курсе театрального вуза, и сегодня ее дочери Полине Куценко уже 30 лет, и она тоже актриса. Порошина прожила с отцгм старшей дочки Гошей Куценко пять лет. Они называют друг друга бывшими мужем и женой, но в загс не ходили. А вот с Древновым звезда расписалась за 4 года до рождения их первой дочери. У Порошиной и Древнова три дочери: 20-летняя Серафима, 16-летняя Аграфена и 10-летняя Глафира. Супруг быстро сориентировался, что главной кормилицей семьи стала Мария, которая возвращалась на работу максимум через 2 месяца после родов. И полностью сама контролировала все домашние заботы и хлопоты. Древнов играл в театре пару наименований - один спектакль в «Современнике», и в антрепризе. Мария Порошина подчеркивает: «Семья для меня самое главное. Но и без работы жизни не представляю. Человек должен трудиться!»

Последнее время общественность обсуждает личную жизнь Марии Порошиной Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Порошина успевала все - сниматься в сериальных хитах, играть спектакли, купить землю и контролировать стройку дома, организовывать романтические сюрпризу супругу на море... Тем временем в этом браке случались и настоящие проблемы. Впервые на этот счет проговорилась в период развода дочери с Древновым мама Марии - заслуженная артистка Наталья Красноярская (умерла через несколько месяцев после рождения внука Андрея в 2019 году). Мама Порошиной успела приоткрыть детали семейной жизни звездной дочери: выяснилось вдруг, что Древнов учинял скандалы и дебоши, с которыми ее Маша не всегда могла справиться. «Бывали моменты, когда и я приезжала ночью, и Гоша Куценко приезжал. И мы как-то наводили порядок в доме...» - по предположению мамы звезды и это тоже стало одной из причин развода ее дочери. Всех деталей семейных проблем Красноярская раскрывать не решилась. На алименты после развода Порошина не подавала, она и тогда, будучи беременной в 45 лет снималась в двух сериалах в главных ролях. И ездила на однодневные гастроли с антрепризным спектаклем…

В этом спектакле (а сегодня и в других) Мария Порошина играет как раз с Ярославом Бойко. В тот момент их хитом стала антреприза «Неоконченный роман». На постановках с участием Бойко и Порошиной всегда аншлаг - и актеры отличные, и зритель влюбился в пару, благодаря их ролям в сериальном хите «Всегда говори всегда». В этом сериале Маша и Слава играли любовь 9 сезонов, и много лет - с 2003 по 2012 год. Сначала эта работа сделала Порошину и Бойко просто друзьями на съемочной площадке и театральной сцене, потом они много лет дружили семьями. А потом начался служебный роман, который перерос в создание семьи. Сегодня у Марии Порошиной есть выбор что играть в кино и сериалах, а также она задействована сразу в нескольких востребованных у публики спектаклях.

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