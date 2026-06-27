Радослав Сикорский выступил с необычайно воинственным заявлением Фото: REUTERS.

Глава МИД Польши, известный алкоголик Радослав Сикорский выступил с необычайно воинственным заявлением в адрес России, призвав себе в помощь исторические параллели из альтернативной версии истории.

- Наш военный бюджет в процентном соотношении больше, у США. У нас есть F-16, у нас есть F-35, у нас есть «Абрамсы», у нас есть HIMARS, и, вы знаете, у нас есть армия, которая будет сражаться, - заявил этот, с позволения сказать, дипломат. - Если Путин хочет битвы, если Украина для него недостаточно хороша, мы сделаем то, что всегда делали.

Оставим в стороне, что Путин ни разу не сказал про Польшу что-либо плохое, что Москва не раз заявляла об отсутствии планов воевать с какой-либо страной НАТО, если ее не вынудят к этому (но для такого случая все планы уже должны быть разработаны в Генеральном штабе и дожидаться своего часа, как и положено реальному государству, а не какой-либо недостране).

Интересно, что имел в виду глава польской дипломатии, упоминая вот это, что всегда делали. Поскольку сам он так и не разъяснил, что имеет в виду, тут есть множество различных вариантов. Можно вспомнить, например, 2014-й год, когда занимавший этот же пост министра иностранных дел Польши Радослав Сикорский признался в разговоре с коллегами по Кабинету министров: «Мы отсасываем у американцев, как последние фраера» (КП, кстати, тогда подробно разбирала этот казус Сикорского).

В таком случае наш МИД, как я полагаю, должен заявить решительный протест, не исключено, что вплоть до демарша. И довести до сведения польского министра, что идеология ЛГБТ* и прочих извращений в нашей стране запрещена, и мы не согласны на такой вариант отношений в любом исполнении, будет ли это исполнять сам Сикорский или же делегирует полномочия Дональду Туску. Нет, нет, и еще раз нет! И не уговаривайте. Руссо политико – облико морале.

Польша получила три первых американских истребителя F-35 Фото: REUTERS.

Ну не о военных же действиях он говорил, в конце концов? Ведь в таком случае вариант «всегда делали» для Варшавы еще менее комплиментарен. В 1939-м польское правительство, еще и 2-х недель не прошло с начала войны, как моментально свалило из страны, сначала в Румынию, а потом окольными путями министры добрались и до Лондона.

Русско-польские войны закончились поражением Речи Посполитой. Самая известная русско-польская война (1654–1667 гг.) завершилась Андрусовским соглашением, по которому Россия получила всю Левобережную Украину. Когда Польша входила в состав Российской империи, то все попытки восстаний заканчивались для нее плачевно. Кстати, некоторые поляки именно так переселились в Сибирь, где и остались жить по отбытии срока по собственному, причем, желанию, а после и вовсе обрусели. У поляков в военной истории после Грюнвальдской битвы, вообще, нет никаких особо крупных побед, и что имел в виду Сикорский, остается непонятным. Только не надо говорить про «чудо на Висле», там была совсем иная история.

Если же глава МИД Польши Радослав Сикорский имеет в виду разделы Польши, коих произошло уже несколько, то такую позорную практику пора бы уже прекратить. Пора, господа, понять, что делить можно только Украину.

А Польшу, если она в состоянии неадекватности полезет на Россию, надо не делить, а умножить.

На ноль.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

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