«Мы рядом»: «убийцы мегаполисов» напомнили о себе из космоса

Астероид 1997 NC1 находится в непосредственной близости от Земли

Он нам пока не страшен

Можно не бояться: потенциально опасный астероид 1997 NC1, он же 152637, гарантированно пролетит мимо Земли - по крайней мере сегодня - 27 июня 2026 года. На минимальном расстоянии глыба окажется в 14:14 МСК (11:14 UTC). Оно составит 2,56 миллиона километров - примерно в 6,66 раз дальше, чем от нашей планеты до Луны. По космическим меркам – опасно близко.

Размер астероида астрономы оценивают приблизительно – от 750 до 1600 метров. Он в несколько раз больше тех, которые называют «убийцами городов» - глыб порядка ста метров. Нынешний способен разрушить крупный мегаполис. Диаметр кратера, образовавшегося от удара 1997 NC1 мог бы превысить десятки километров.

Километровые астероиды, пролетая в непосредственной близости от Земли примерно раз в десять лет, словно бы напоминают: нас много, мы рядом – какой-нибудь обязательно врежется рано или поздно.

Но не сегодня.

Пролетающая мимо Земли глыба огромна

СПРАВКА КП

Давно известен

Астрономы обнаружили 1997 NC1 почти 30 лет назад - 5 июля 1997 года, работая в гавайской обсерватории Халеакала в рамках программы NEAT по отслеживанию околоземных астероидов.

1997 NC1 относится к называемым Атонам – небесным телам Солнечной системы, которые пересекают земную орбиту изнутри – то есть, со стороны Венеры.

Период обращения астероида 294 дня. Земле угрожает редко – следующее потенциально опасное сближение ожидается лишь в 2133 году – в те же дни, что и сегодня.

К потенциально опасным астрономы причисляют все астероиды (Рotentially Hazardous Asteroid - РНА) размером более 100 метров, которые подлетают к Земле ближе, чем 19,5 расстояний от нее до Луны (LD). За ним, считают они, нужен глаз, да глаз.

NASA направит на 1997 NC1 радар своего 34-метрового радиотелескопа обсерватории Deep Space Station 26 для уточнения размера, формы и траектории астероида. Приглядывают на всякий случай.

1997 NC1, сфотографированный астрономами обсерватории Northolt Branch Observatory 25 июня 2026 года

С километровым астероидом Земля встречалась, например, совсем недавно. Рано утром 16 февраля 2023 года глыба астероида 2005 YY128 (он же 199145) пролетела на расстоянии 4,6 миллиона километров - в 12 LD от нас.

Как наблюдать

Невооруженным глазом астероид 1997 NC1 виден не будет. Но в сильный бинокль и ночами разглядеть вроде бы получится. Во время максимального сближения 27-28 июня объект яркой точкой пройдет на фоне созвездий Геркулеса, Змееносца и Змеи. Наблюдения, правда, будет осложнять довольно крупная Луна.

Проект «Виртуальный телескоп» (Virtual Telescope Project) обещает организовать прямую трансляцию пролета «убийцы городов» у себя на сайте, начиная с часу ночи МСК.

Схема расположения астероида на небе Северного полушария во время сближения

КСТАТИ

Спокойствие на 1000 лет вроде бы гарантировано

Согласно крупномасштабному исследованию, опубликованному в The Astronomical Journal три года назад, все известные километровые астероиды ближайшее тысячелетие будут пролетать мимо Земли.

Астрономы из Университета Колорадо и Калифорнийского технологического института, сотрудничающие с NASA (Department of Aerospace Engineering Sciences, University of Colorado Boulder, Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology), «пересчитали» всех снующхе поблизости от Земли гигантов. Уточнили их орбиты, учли возможные изменения траекторий из-за разных внешних воздействий и убедились, что столкновения с километровыми глыбами и теми, что крупнее, нашей планете ближайшие 1000 лет не грозят. Все они пролетят мимо. Некоторые, правда, совсем близко.

Из почти тысячи известных гигантских околоземных астероидов набралось 28 особо опасных – тех, которые будут приближаться на расстояние меньшее, чем от Земли до Луны. Но и они, если верить нынешним расчетам, не врежутся, хоть и заставят понервничать.

Однако совсем уж расслабляться, пожалуй, не стоит – возможны удары астероидов размером меньше километра. Их еще не «обсчитали». Да и не все обнаружены. Равно, как и какие-то их более крупные собратья. К слову, сами астрономы – авторы «прогноза тысячелетия» - признают: известны 95 процентов околоземных астероидов размером более километра. Оставшиеся 5 процентов где-то летают не обнаруженными.

Что еще тревожит: траектории движения двух гигантов, обозначенных как Asteroid 7482 и Asteroid 143651, исследователям уточнить не удалось из-за их хаотичности. Немного успокаивает, что «не уточненных» всего два.

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