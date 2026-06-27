На передовой группировки войск «Восток» операторы дронов уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области

Операторы беспилотников «Южной» группировки войск ликвидировали замаскированный немецкий танк «Леопард» у Константиновки.

«Первое попадание позволило идентифицировать немецкий танк, а последующие уничтожили его», - комментирует кадры оператор с позывным «Питбуль».

Российские операторы легко бьют системы РЭБ, западную технику и живую силу ВСУ

На следующих кадрах расчеты ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем 56-го отдельного батальона спецназа группировки «Центр» ликвидируют пункт управления беспилотниками ВСУ на Добропольском направлении.

На передовой группировки войск «Восток» операторы дронов уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области.

«Несмотря на попытки противника снабжать свои подразделения, ударные дроны нанесли серию ударов по выявленным позициям, разрушив укрепления и уничтожив находящихся внутри военнослужащих», - отмечают в военном ведомстве.

Отличились и расчеты FPV-дронов 7-го отдельного батальона войск беспилотных систем группировки «Запад». Они ликвидировали бронированный автомобиль ВСУ на Харьковском направлении, который боевики ВСУ использовали для ротации.

Свой точный удар прокомментировал оператор-сапер с позывным «Вольт»: «Думал о том, как помочь Родине. Хотел сразу пойти служить. 18 лет исполнилось, и пошел помогать. Было интересно попасть в войска беспилотных систем. Сначала было тяжело, но сейчас уже легко бью системы РЭБ, вражескую технику, живую силу, попадается «ждуны» и западные боевые машины».

Минобороны России также опубликовало кадры уничтожения объектов энергетической инфраструктуры беспилотниками «Герань-2 Сикер». Ударами была уничтожена подстанция на 330 кВ в городе Конотоп Сумской области (благодаря этому был обесточен ряд промышленных объектов и предприятий, работавших в интересах ВСУ), а также радиовышка-ретранслятор используемая в интересах киевского режима в городе Новгород-Северский Черниговской области.

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