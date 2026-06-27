Виктор Царихин призвал ЦИК помочь участникам СВО оформить документы для выборов

Первый секретарь Московского городского комитета Компартии России Виктор Царихин. Фото: Global Look Press\Shatokhina Natalia

…- Действующим участникам Специальной военной операции тяжело просто физически приехать и сдать документы (для участия в выборах. - А.Г.)… В силу того, что они находятся там. (На передовой. - А.Г.) И срывать их с выполнения боевого задания - вопрос очень сомнительный.

Такую проблему 24 июня в программе «Партийная среда» (кстати, наша передача уже пять лет без перерыва выходит в эфире Радио «Комсомольская правда») поднял известный политик - первый секретарь Московского городского комитета Компартии России Виктор Царихин.

Корр.

- Виктор, как ты считаешь, это для Центризбиркома задача или для кого?

Царихин:

- По существу, да, это действующее законодательство, которое предусматривает одномандатникам сдавать документы лично в окружные (избирательные. - А.Г.) комиссии.

То есть, Центризбирком, Государственная Дума, как нормотворец, могут внести коррективы… (В существующий порядок. - А.Г.)

Мы искренне надеемся, что в ЦИКе сделают все эти коррективы и Специальная военная операция будет успешно завершена.

Корр.:

- Может, к ним туда поехать и на фронте, на передовой можно же заполнить документы?

Царихин:

- Ну, есть члены окружных избирательных комиссий, мы можем выйти с предложением поехать туда на линию боевого соприкосновения и совместно с выполнением задач подписать документы.

Корр.:

- Это очень важно. Я надеюсь, что после того, как я акцент такой сделал, на эту проблему обратят внимание и она будет решена…

Царихин:

- Александр, может, мы и тебя рекомендуем в одну из окружных избирательных комиссий - с решающим голосом, чтобы ты мог осветить это мероприятие.

Корр:

- Я готов!

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