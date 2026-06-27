Мобилизуют людей с инфекционными заболеваниями, вплоть до открытой формы туберкулеза, с ВИЧ, с физическими увечьями, и даже с умственными отклонениями Фото: REUTERS.

Министр обороны Украины Михаил Федоров вот уже более двух месяцев периодически заявляет о грядущей реформе работы ТЦК – этих украинских аналогов наших военкоматов, сотрудники которых с особым зверством ведут «охоту на людей», отлавливая по городам и весям Незалежной подлежащих мобилизации в ВСУ украинцев и даже освобожденных от нее. Но с каждым днем становится все понятнее, что никакой реформы не будет, об этом уже заявляют совершенно открыто депутаты Верховной рады Украины, а если что в работе ТЦК и изменится, то лишь в сторону еще большего ужесточения отлова. Мобилизуют людей с инфекционными заболеваниями, вплоть до открытой формы туберкулеза, с ВИЧ, с физическими увечьями, и даже с умственными отклонениями и психическими заболеваниями. В Чернигове ТЦКшники захватили даже иностранца - гражданина Азербайджана, мобилизацию которого суд на днях признал незаконной. Жесточайший дефицит личного состава в ВСУ надо кем-то затыкать, тут уже не до паспорта и не до медицинских справок и резолюций.

В ответ население все более активно сопротивляется людоловам. Перестали быть редкостью случаи коллективного или вооруженного сопротивления. Только за последние дни произошел ряд резонансных случаев, когда ТЦКшникам пришлось убираться восвояси, несолоно хлебавши.

В селе Гуровка под Кривым Рогом людоловы попытались мобилизовать трактористов и водителей комбайнов прямо с полей, в ответ местные жители быстро организовали митинг против ТЦК, окружили машину ТЦКшников и выпустили ее только тогда, когда те выпустили всех, кого поймали.

В Одессе население массово подает записки в храмах «за упокой» здравствующих сотрудников ТЦК, и в церквях уже появились объявления с призывом не совершать такой грех. Но народ все равно продолжает выражать свою «любовь» к патрульным полицаям и ТЦКшникам таким образом. Примечательный случай добавил у местного населения еще больше «симпатий» к местным «военкоматчикам». Патруль остановил мужчину с собакой, но тот сумел доказать, что не подлежит мобилизации, и тогда рассерженные и разочарованные ТЦКшники «бусифицировали» его собаку породы джек-рассел-терьер. Собаку позже нашли на обочине с переломом лапы и в крови. По всей видимости, на ней просто выместили злость, хотя руководство ТЦК позже, признав факт похищения собаки, сообщило, что «переломы имеют давнее происхождение». Наверное, как и кровь, в которой нашли пса, Мужчина оказался не робкого десятка и подал заявление в полицию, и ей пришлось возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

Министр обороны Украины Михаил Федоров вот уже более двух месяцев периодически заявляет о грядущей реформе работы ТЦК Фото: REUTERS.

В Харьковской области пятеро ТЦКшников попытались засунуть в свою машину задержанного мужчину, но очевидцы этого заблокировали людоловов и помешали принудительной мобилизации мужчины ТЦКашниками-полицаями.

А в самом Харькове другой мужчина при попытке «бусифицировать» его «поставил на нож» патруль ТЦК и отправил одного людолова в госпиталь с тяжелыми ранениями, а второго – сразу в морг. При этом, ему удалось скрыться, и сейчас его активно разыскивают.

Последний случай вызвал большой резонанс в Сети по всей Украине, и здесь характерна реакция подавляющего большинства комментаторов, которые выразили одобрение такому поступку:

«Главное, что люди не пострадали».

«Не жалко».

«На ножи гадов».

«Хоть одна хорошая новость под утро».

«Даже не жалко эту ТЦКшную мразь, ни капли. Как бы цинично это ни звучало».

«Такой мусор не жалко, пришло оно за деньгами, а ушло как животное».

«Так им паскудам и надо».

«Жалко мужика, еще посадят за убийство ****»*.

«Бумеранг уже работает, ТЦК будут отвечать за свои действия».

«Мужик – герой! Желаю, чтобы и второй людолов сдох».

«Пусть ТЦК покажут видео с боди-камер, может оказаться не все так просто».

В общем, на Украине все больше в массовом сознании укореняется максима: «Хороший ТЦКшник – мертвый ТЦКшник». И никакими реформами, тем более, такими, которых еще и нет, ее не перешибить.

* - идеология ЛГБТ признана экстремистской и запрещена в РФ.

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