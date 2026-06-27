«Дух Анкориджа» всегда был скорее медийной конструкцией, чем реальностью Фото: REUTERS.

Бывший помощник министра обороны США, экс-посол в Саудовской Аравии, переводчик Ричарда Никсона во время исторического визита в Китай в 1972 году - Чез Фриман принадлежит к поколению американских дипломатов, которые не изучали мировую политику по учебникам, а сами ее формировали.

Фримана считают одним из самых авторитетных американских экспертов по международным отношениям. В эксклюзивном интервью KP.RU он рассказал, что на самом деле произошло с переговорами России и США по Украине и о курсе Белого дома по отношению к Ирану.

Что случилось с переговорами России и США и куда пропал «дух Анкориджа»

- После саммита на Аляске закрепился термин «дух Анкориджа». А сейчас российская сторона констатирует: этот дух улетучился.

На ваш взгляд, со стороны Трампа была реальная попытка разрядки? И будет ли еще?

- Некоторые из самых влиятельных сторонников президента Трампа уже давно выступают за разрушение американского административного государства. Так называемый «Департамент эффективности правительства» - DOGE - атаковал федеральные ведомства и государственную службу в духе китайской культурной революции. Некоторые ключевые инструменты внешней политики, такие, как Агентство США по международному развитию (USAID), были ликвидированы, дипломатическая служба страны ослаблена политическими чистками.

В результате этих перемен и крайне персонализированного и неустойчивого стиля руководства Дональда Трампа сегодня в Вашингтоне нет единого механизма принятия внешнеполитических решений. Более того, ни один профессиональный дипломат не участвует в переговорах США с Москвой, Тель-Авивом или Тегераном.

Таким образом отсутствуют институциональная память и механизм последующих действий, которые могли бы уравновесить влияние неоконсервативных сторонников жесткой внешней политики в отношении России. А также тех, кто выступает за американскую гегемонию в Европе и Азии.

Поэтому «дух Анкориджа» всегда был скорее медийной конструкцией, чем реальностью. Любые последующие шаги должны были предприниматься лично Дональдом Трампом. Он этого не сделал.

Переводчик Ричарда Никсона во время исторического визита в Китай в 1972 году - Чез Фриман. Фото: Global Look Press\ ZUMAPRESS

Ястреб Рубио и голубь Вэнс

- Активность госсекретаря США Марко Рубио создает впечатление, что «ястребы» в администрации Трампа одержали верх над «голубями», которых олицетворяет вице-президент Джей Ди Вэнс. Вы согласны с такой оценкой?

- Марко Рубио представляет прежде всего агрессивные настроения кубинской диаспоры, а не американского общества в целом. И даже не большинства сторонников движения MAGA - это люди, которые хотят прекратить участие США в войнах по собственному выбору.

Главный политический проект Рубио - Венесуэла. Он рассматривает давление на Каракас как инструмент для свержения кубинского режима. Его участие в решении других вопросов второстепенно. При этом он явно надеется стать преемником Дональда Трампа на посту президента и старается избегать участия в проигрышных ситуациях — конфликта на Украине и Ближнем Востоке - оставляя политическую ответственность за них своему сопернику Джей Ди Вэнсу.

- Но в целом США явно вернулись к политике мира через силу.

- К сожалению, признаки указывают именно на это. Очевидным свидетельством было назначение Пита Хегсета так называемым «министром войны», а затем обезглавливание и подчинение Венесуэлы, безразличие Трампа к международному праву и его решение присоединиться к Израилю в агрессивной войне против Ирана.

- Насколько вообще американская власть способна сейчас на долгосрочные сделки? Можем ли мы и другие страны доверять подписи президента США?

- Сегодня правительства, которые пытаются заключить сделки с Соединенными Штатами, похоже, пришли к одному и тому же выводу: Вашингтон неспособен на соглашения.

Во многом это опять-таки связано с разрушением профессиональной и компетентной бюрократической структуры, которая могла бы помочь в разработке внешнеполитического курса, собрать ресурсы, необходимые для его реализации и убедить иностранных партнеров, что США будут держать слово.

«Не пытаются разговаривать с Россией»

- Как вы охарактеризуете политику США по украинскому конфликту?

- Америка фактически уже переложила его на плечи Европы. Проблема в том, что у самой Европы, похоже, совершенно отсутствует и стратегия достижения мира, и видение будущей архитектуры безопасности, которая могла бы удовлетворить как крупнейшие европейские государства, так и Россию - заверить ее, что конфликт не получит дальнейшего расширения.

- Как долго Европа сможет поддерживать Киев без полноценного участия американцев?

- Европейцы продолжают демонстрировать уровень русофобии, который я могу охарактеризовать только как патологический. Они словно забыли, что именно Россия подверглась вторжению Франции и Германии, а не наоборот. Они забыли, что именно Советский Союз разгромил нацистскую Германию и преследовал ее отступающую армию.

Европейцы перевернули историю с ног на голову. Их политика основывается на иррациональном, неоправданном страхе перед российским вторжением. Именно он мешает дипломатическим усилиям по прекращению боевых действий на Украине.

- Есть ли у Европы ресурсы для того, чтобы превратиться из экономического союза в военно-политический?

- Вторая мировая закончилась более 80 лет назад. За это время европейцы оправились и полностью восстановилась. У них уже давно были ресурсы для собственной обороны, но им не хватало политической воли.

Разрыв отношений с Америкой Трампа заставляет их переосмыслить зависимость от США. Что поразительно - они продолжают рассматривать безопасность исключительно через военную призму. Даже не пытаются разговаривать с Россией и не имеют дипломатической стратегии снижения напряженности.

«Господство восстановить не получится»

- Удастся ли американцам подписать мир с Ираном через 60 дней?

- Вопрос пока открытый. Израиль полон решимости заставить США продолжать боевые действия, поэтому вполне способен саботировать любой прогресс на пути к миру.

- После успешных иранских ударов о американским базам на Ближнем Востоке многие партнеры США усомнились, что Вашингтон - надежный щит. Как Трамп планирует удерживать страны Персидского залива в орбите американского влияния?

- Эти страны только что на собственном горьком опыте убедились: Соединенные Штаты ставят оборону Израиля выше собственной безопасности. А Иран может и будет наказывать монархии Персидского залива за сотрудничество с Израилем или Америкой.

Соседи Ирана стоят перед выбором: либо осторожное сотрудничество с Тегераном, либо сохраняющаяся угроза для их нефтегазовой инфраструктуры - и, что еще хуже, опреснительных установок и систем водоснабжения. Поэтому есть мощный стимул удовлетворить иранское требование и убрать американские базы со своей территории.

В регионе сформировалась новая четырехсторонняя коалиция - Саудовская Аравия, Пакистан, Турция и Египет. Ее цель - создание новой архитектуры безопасности в Западной Азии…

Я подозреваю, что Вашингтон до сих пор не осознал самого главного - американское господство на Ближнем Востоке уходит в прошлое. Восстановить его уже не получится.

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