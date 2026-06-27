Во Франции засекретили итоги проверки чиновников на наркотики: Был ли среди них Макрон - непонятно

Присоединится ли к антинаркотической кампании личным примером президент Эммануэль Макрон — не сообщается Фото: REUTERS.

На прошлой неделе премьер-министр Франции Себастьян Лекорню приказал всем сотрудникам министерств, включая руководство, сдать тест на употребление запрещенных веществ. Проверка началась на фоне тщетных попыток местных властей обуздать проблемы с наркоторговлей в стране. Выявленным нарушителям из числа чиновников грозили санкции, вплоть до увольнения и сдачи в полицию. Законодательство Франции по европейским строго относится к этой проблеме, даже за хранение и употребление может грозить крупный штраф или тюремный срок. Однако, как сообщает издание Le Figaro, результаты проверки останутся в тайне.

«Мы не суд. Мы запустили эту кампанию по тестированию на наркотики, чтобы подать пример и обеспечить национальную безопасность. Эти должности по своей сути являются уязвимыми и делают сотрудников уязвимыми. Мы не намерены разглашать имена», — пояснил французской прессе источник в правительстве.

Видимо, запланированная пиар-акция принесла сюрпризы. С учетом этого, в ближайшее время стоит внимательно следить, покинет ли кто-то из правительственных чиновников свои должности и с какой формулировкой.

«Государство не может вести борьбу с наркотрафиком, не предъявляя к самому себе те же требования», — заявили в пресс-службе премьер-министра.

Как известно из подписанного Лекорню документа, подобные тесты в форме экспресс-тестов слюны планируется проводить регулярно. Проверять будут и других слуг народа, включая послов и префектов. По задумке, проверки должны обеспечить «безупречность» госслужащих. Присоединится ли к антинаркотической кампании личным примером президент Эммануэль Макрон — не сообщается.

Французские СМИ увязывают новую меру контроля с рядом громких скандалов за последние годы. В октябре 2024 года депутат от «Непокоренной Франции» Энди Кербрат был пойман на покупке наркотических средств и признал вину, извинившись перед избирателями за то, что тратил свое парламентское жалование на запрещенные вещества. Газета Le Monde утверждает, что один из советников в кабмине, занимавшийся сельскохозяйственными вопросами, также был уволен в конце 2025 года из-за проблем с наркотиками.

В апреле 2026 года в употреблении наркотиков также обвиняли еще одного видного члена «Непокоренной Франции», евродепутата и пропалестинскую активистку Риму Хассан. Задержав ее по подозрению в «оправдании терроризма», полиция нашла при ней вещество, похожее на каннабис. Представительница оппозиционной партии отвергла обвинения, сообщив, что имела лишь «легально приобретенное вещество для медицинского использования без наркотического эффекта для медицинского использования», а сообщения в прессе об употреблении «запрещении» объяснила политическим давлением на нее. В итоге обвинения не подтвердились, но в июле Хассан предстоит предстать перед судом за свои высказывания, которые полиция расценила как экстремистские.

Еще один вопиющий случай произошел в 2023 году. Французский сенатор Жоэль Геррио пригласил домой депутата нижней палаты (Национального собрания), 50-летнюю Сандрин Жоссо и подсыпал ей в шампанское наркотики, чтобы затем вступить с ней в сексуальный контакт. Почувствовав себя нехорошо, депутат почуяла неладное и спешно покинула дом, а затем обратилась в полицию. На суде сенатор пытался оправдаться тем, что перепутал бокалы, а сомнительный «коктейль» приготовил якобы для себя. Однако полиция обнаружила поисковые запросы на компьютере Геррио, которые подтвердили, что народный избранник свое преступление тщательно планировал. В январе 2026 года сенатора осудили на 4 года (18 месяцев тюрьмы, остальная часть — условный срок), однако адвокаты поспешили обжаловать приговор.

*Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность

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