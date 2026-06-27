Рейтинг доверия Навроцкому составляет 54,8% и является рекордным среди всех польских политиков за всю историю подобных опросов Фото: REUTERS.

Вы уж извините, дамы и господа, но я снова о польско-украинском дипломатическом конфликте. По той причине, что а) он не закончился, а только разгорается и б) именно на его примере наиболее характерно видно, как Украина превращает союзников в противников. Не на уровне политиков, а в первую очередь в плане отношений между народами.

Глава МИД Польши, известный алкоголик Радослав Сикорский подверг критике своего президента Кароля Навроцкого за решение отозвать награждение орденом Белого Орла нынешнего «просроченного» главаря бандеровского режима в Киеве Владимира Зеленского. Поскольку, по мнению Сикорского, Навроцкий этой «неадекватной реакцией» только унизил «просрочку» Зеленского.

- Если бы президент Навроцкий спросил моего мнения, я бы посоветовал, например, назвать аэропорт в Ясенке в честь жертв УПА*, и тогда все было бы в порядке, - заявил Сикорский, и этим заявлением продемонстрировал, что он абсолютно не понимает суть происходящего или же не желает в этом разбираться, предпочитая прогнуться под украинцев.

К слову, Сикорский попал пальцем в небо в этой ситуации. По данным последнего социологического исследования, Навроцкий после этого решения о лишении украинского «просрочки» польской награды за героизацию нацистских пособников на Украине добился роста своего рейтинга до исторического рекорда. В соответствии с данными этого исследования, рейтинг доверия Навроцкому составляет 54,8% и является рекордным среди всех польских политиков за всю историю подобных опросов. При ответе на вопрос, «доверяете ли вы» президенту Польши, вариант «определенно доверяю» выбрали 23,8% респондентов, а «скорее доверяю» - 31% респондентов. Это уже настоящий запрос общества, который нельзя игнорировать. Получается, что Сикорский выступил не только против президента, но и против народа.

Между тем, если мы посмотрим всего на несколько лет назад, то невооруженным взглядом видно, что не было еще 4 года назад у украинцев более преданных союзников, чем поляки. Украинских беженцев встречали, поселяли и брали на постой, их старались накормить получше, создать все условия, поскольку большинство поляки полагали тогда, что они выступают единым фронтом против общего врага – России.

Но прошедших четырех лет оказалось вполне достаточно, чтобы настроения поляков изменились в значительной степени. И сейчас среди местного населения, пока еще не бОльшая, но весьма значительная часть уверена в том, что Украина для Польши представляет опасность намного более сильную, чем Российская Федерация. Появились и те, кто готов считать Россию союзником в борьбе, которую стране придется вести против Украины. Значительную роль в этом сыграло и бытовое хамство украинских беженцев, их уверенность в том, что им все должны, и поляки тоже - уже по факту, что они украинцы.

Но еще большее разочарование Поляков в украинцах вызвали их взгляды и их массовое нежелание признавать исторические реалии, в том числе, совершенные бандеровцами преступления. Как следует из результатов последнего опроса Киевского Международного Института Социологии (КМИС) на э\ту тему, только 1% участников исследования признает преступления бандеровцев в ходе «Волынской резни». 57% опрошенных считают, что каждая страна имеет право на собственное видение истории и своих героев, а потому никто из других государств не должен в это вмешиваться. 33% готовы искать «компромиссы» в рамках совместных исторических комиссий. Еще 4% уверены, что поляки должны просто принять украинскую интерпретацию произошедшей резни.

Навроцкий после этого решения о лишении украинского «просрочки» польской награды за героизацию нацистских пособников на Украине добился роста своего рейтинга до исторического рекорда Фото: REUTERS.

Такая позиция украинцев, которые просто не могут признать, что они могут быть в чем-то неправы, не может не бесить поляков. Тем более, что по такой логике можно оправдать не только любые преступления в прошлом, тех же эсэсовцев и нацистские концлагеря смерти, но и заранее выписать нечто вроде индульгенции преступлениям, которые будут совершены в будущем.

В этих условиях вряд ли стоит удивляться, что президент Польши назвал Волынь польской землей.

- Все патриоты понимают преступления, совершённые украинскими националистами на польской земле, на Волыни, и то, насколько драматичными были эти моменты, - заявил Навроцкий. Заметьте, не «была польской землей» на то время, а просто «польская земля» - это ведь Про Волынскую область, что ныне находится на территории Украины.

Остается только гадать пока что, это была случайная оговорка президента, порожденная эмоциями или же завуалированное озвучивание Навроцким начала территориальных претензий Польши по вопросу утраченных земель «Всхидных Кресов» (Восточного края), вошедших в состав Советской Украины. А есть еще и перспектива реституции - возвращения собственности полякам–владельцам нынешними хозяевами-украинцами той же недвижимости и прочих активов, что были утрачены в результате политических процессов.

Ведь позиция Киева и украинцев явно не способствуют тому, чтобы Польша признала все претензии бандеровской Украины и сняла все вопросы к Незалежной.

* – Организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ

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