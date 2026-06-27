Российская Объединенная группировка войск ВС РФ, используя армейскую авиацию, ударные дроны дальнего действия, ракетные войска и артиллерию, поразила объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины

На брифинге Минобороны России опубликованы свежие сведения о потерях в рядах вооруженных формирований киевского режима за прошлые сутки.

Штурмовые подразделения группировки войск «Север» ликвидировали, по данным ведомства, свыше 205 украинских военных, «Запад» - 220, «Южная» группировка - 200, «Центр» - 305, «Восток» - 350, а «Днепр» - 60 человек.

Уничтожены украинские боевики, бежавшие из Красного Лимана

Помимо потерь в живой силе, составивших в общей сложности более 1340 украинских боевиков, включая иностранных наемников, главнокомандующий ВСУ Сырский, согласно отчету, утратил 17 единиц бронетехники, среди которых турецкий броневик «Kirpi», девять орудий, 12 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, включая израильскую систему RADA, а также более 74 автомашин.

Тем временем, российские штурмовые подразделения взяли под контроль село Новоскелеватое в Днепропетровской области. Кроме того, в районе Красного Лимана противник был выбит из 57 зданий, а из 70 в Константиновке.

Отмечается, что для блокирования украинских подразделений в районе Красного Лимана российская авиация нанесла удар по военнослужащим 60-й бригады ВСУ, пытавшимся покинуть город, отступив на базу отдыха «Голубые озера». Было ликвидировано одновременно до 30 человек.

Российская Объединенная группировка войск ВС РФ, используя армейскую авиацию, ударные дроны дальнего действия, ракетные войска и артиллерию, поразила объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также пункты временного размещения украинских боевиков в 148 районах.

Силами нашей ПВО за сутки было уничтожено 16 управляемых авиабомб, три крылатые ракеты «Фламинго» и 511 ударных дронов ВСУ самолетного типа. Большинство целей были сбиты мобильными огневыми группами и расчетами ПВО на подлете к боевым позициям.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 27 июня уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолета.

170 160 - дронов.

663 - ЗРК.

29 934 - танка и бронемашин.

1 749 - РСЗО.

35 530 - орудий.

65 010 - единиц спецтехники.