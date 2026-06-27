Фото: Росгвардия

В столице, на плацу Президентского кадетского училища имени М.А. Шолохова, прошло торжественное вручение аттестатов. Юноши, завершившие обучение по программам среднего общего образования (9-й класс), получили из рук генерала заветные аттестаты о среднем образовании, а 11-классники - удостоверения об окончании кадетки и золотые погоны с датой выпуска.

Выступая от лица руководства Росгвардии, заместитель начальника Главного военно-политического управления Росгвардии, генерал-майор Сальников адресовал выпускникам теплые слова поздравления.

В кадетском училище Росгвардии вручили погоны выпускникам

Фото: Росгвардия

Особое внимание генерал уделил важности сохранения духа товарищества и кадетских традиций, выразив убежденность в том, что многие из выпускников продолжат образование в профильных военных вузах Росгвардии и станут кадровыми офицерами.

С напутственными словами к почетным гостям также обратились, представители государственных органов, педагогический состав, офицеры-воспитатели и, конечно же, гордые родители выпускников.

Фото: Росгвардия

Пятеро отличившихся кадет были отмечены медалями «За особые успехи в учении» I и II степени за выдающиеся достижения в учебе.

Завершился выпускной традиционным маршем выпускников на плацу и памятной фотографией у входа в учебный корпус.

СПРАВКА «КП»

Московское президентское кадетское училище имени М.А. Шолохова — одно из флагманских образовательных учреждений Росгвардии, реализующее программы основного и среднего общего образования, а также специализированную подготовку к службе в силовых структурах. Училище активно развивает дополнительное образование, включая творческие и спортивные направления. Его выпускники преимущественно поступают в военные институты Росгвардии, после чего проходят службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации.