Геннадий Онищенко: Где россиянам лучше отдохнуть летом? В России!

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

…- Геннадий Григорьевич, здравствуйте. Это Радио «Комсомольская правда», помощник Онищенко Александр Гамов.

- Здравствуй, здравствуй…

- Я вспоминаю, мы в прошлом году вроде давали такую информацию, что академик Онищенко в отпуск уже 15 лет не ходит. Это правда?

- Во-первых, у меня все в порядке с документами. (Речь об оформлении отпусков. - А.Г.) А фактически последний раз в отпуске я был в 1987-м.

И даже, когда имел неосторожность служить в Охотном ряду, там же вся организация летом уходила в отпуск, я все равно каждый день был на работе.

- Вы имеете в виду Государственную Думу?

- Охотный ряд я имею в виду. (Где находится Госдума. - А.Г.) Так вот, в чем вопрос, Саша?

- Пойдет ли нынче академик Онищенко в отпуск, и если пойдет, то куда вы поедете?

- Во-первых, менять привычки – это не есть хорошо. Потому что все-таки 87-й год, и это достаточно давно было. И чего это вдруг я буду, как говорится, поступаться в принципе (помнишь, такое словосочетание у нас было)?

- Да, «Не могу поступиться принципами».

- Вышла одна из публикаций в газете «Правда».

- В газете «Советская Россия».

- Так что вот так.

- А куда тогда нам, простым людям, посоветуете поехать?

- Ну, кокетство в твоем возрасте – это признак, так сказать…

- …деменции.

- Определенных изменений в умственной деятельности – «простые люди»… Назови еще себя трудящимся, можно еще хлебороба сюда, это более звучно воспринимается.

Как куда? Тебе я бы посоветовал, зная немножко твой статус здоровья…

- Никому не рассказывайте!

- Да нет, зачем я рассказывать буду? За это можно и привлечь.

- А вы уже частично рассказали.

- Ничего я не рассказал. Просто у тебя возраст, который предполагает, что у тебя есть определенные…

- …изменения.

- Будем говорить, системные проблемы. Поэтому надо посоветоваться со своим лечащим врачом.

- Вот мы мой лечащий врач.

- Я такого статуса не имею. Посоветоваться! Но дальше тебе лично я бы не советовал выезжать дальше, условно говоря, нашей климатической зоны. То есть, покидать пределы Центрального федерального округа я бы тебе не рекомендовал. Правда, для тебя будет трудно определить его границы. Ты знаешь, что такое Центральный федеральный округ?

- Да. Это где Игорь Щеголев - полпред Президента России.

- Ну, это такое, будем говорить, профессионально деформированное восприятие Центрального федерального округа, у тебя сразу всплывают в памяти фамилии.

- Да, полпред.

- Нет, чтобы Валдайскую и Среднерусскую возвышенность вспомнить, просторы великие, а у тебя фамилия вдруг всплывает. Ну, это профессиональная деформация. Поэтому давай, Саша, готовься к отпуску. И, конечно, после таких твоих странных…

- Умозаключений?

- …ассоциаций с Центральным федеральным округом…

- А мне к какому врачу – к психиатру? Однажды, кстати, я делал материал про политиков, брал интервью у психиатра. И заодно спросил: «Я 35 лет занимаюсь политикой, это на моей психике отразилось или нет?» Он говорит: «Ну, тебя же публикуют»…

- А я могу сказать, что отразилось. И тебе лучше обратиться к участковому врачу, к которому ты закреплен. Он является аккумулятором всех твоих других похождений…

- Я не закреплен. А какие похождения? Вы на что намекаете, Геннадий Григорьевич?

- Мало ли. К офтальмологу сходи. Вот втемяшилось тебе обратиться к психиатру…

- А людям куда ехать?

- Всем гражданам России я советую воспользоваться огромной палитрой рекреационных возможностей в нашем государстве, начиная от южного берега Крыма до Северного Ледовитого океана… И - от Берингова пролива и до Калининграда.

Ну, кроме джунглей с их прыгающими с одной лианы на другую обезьянами, у нас все есть.

Поэтому, пребывая на территории нашей страны, вы можете практически каждый год выбирать климатическую зону с чисто познавательной целью.

- Спасибо вам огромное.

- Пожалуйста. Не болейте и отдыхайте.

- И вы не болейте, доктор. И - тоже отдыхайте.