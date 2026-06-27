«Ленинград» вернулся и снова бьет рекорды

Шнуров весь концерт был в своем репертуаре: шутил, общался со зрителями, спускался в фан-зону. Фото: пресс -служба «Ленинграда»

Москва дождалась: «Ленинград» впервые за четыре года сыграл большой сольный концерт в столице.

45 тысяч человек — именно столько зрителей вечером 26 июня собрал Сергей Шнуров с группировкой «Ленинград» на «Лукойл Арене». Красивая дата — 26.06.2026 — стала еще и днем большого возвращения: впервые с 2022 года группа сыграла в Москве большой сольный концерт.

Фото: пресс -служба «Ленинграда»

В программе было все, за что любят «Ленинград»: главные хиты, новые песни и специально подготовленные мегамиксы. 45 тысяч зрителей пели хором практически каждый припев, превращая концерт в один огромный общий хор. Именно ради таких моментов, кажется, и существуют большие стадионные шоу.

Фото: пресс -служба «Ленинграда»

Отдельный восторг — музыканты, которые буквально зажигали сцену, мощная духовая секция и, конечно, Флорида Чантурия с Аурикой Мгои. Красивые, яркие, невероятно голосистые — они стали настоящим украшением вечера и добавили шоу фирменного ленинградского драйва.

Фото: пресс -служба «Ленинграда»

Шнуров весь концерт был в своем репертуаре: шутил, общался со зрителями, спускался в фан-зону, приглашал поклонников на сцену. Позже он признался, что для него нет ничего важнее энергии публики. И в этот вечер ее точно было с избытком.

Возвращение получилось именно таким, каким его ждали поклонники: громким, живым, хулиганским и по-настоящему ленинградским.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От Диброва снова ушла молодая возлюбленная? Скандальная ночь в клубе породила слухи о разрыве

Дочь-качок Марии Шукшиной захотела стать моделью, играя мускулами