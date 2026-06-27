27 июня стороны вновь обменяли ударами Фото: REUTERS.

Едва успели высохнуть чернила на подписанном порознь 18 июня меморандуме о взаимопонимании и прекращении огня между США и Ираном, как ночью 27 июня стороны вновь обменяли ударами.

В пятницу вечером в Ормузском проливе беспилотники атаковали судно, президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в «глупом» срыве договоренностей и приказал нанести ответные удары. Утром силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) отчитались об вооруженном ответе по американским военным объектам в регионе, пригрозив нанести более мощный удар, если Вашингтон продолжит нарушать условия перемирия.

Новый виток эскалации происходит на фоне достижения «хлипкого» соглашения между Израилем и Ливаном, боевые действия между которыми на протяжении последних месяцев оставались главным камнем преткновения в урегулировании конфликта. Сайт KP.RU выяснил, могут ли эти атаки сорвать согласованное ранее перемирие.

Хронология новой эскалации между США и Ираном в Ормузском проливе

В пятницу было атаковано грузовое судно Ever Lovely, которое шло под флагом Сингапура вдоль побережья Омана без соответствующего разрешения от иранских властей. По словам Трампа, три БПЛА были сбиты американскими ПВО, а еще один попал в палубу «очень дорогого» корабля, который при этом остался на ходу. Также сообщалось о «предупредительных выстрелах» по другим суднам.

В качестве ответа на эту атаку Центральное командование США отчиталось о серии ударов по складам ракет и беспилотников в Иране, а также береговым радиолокационным станциям в районе Ормузского пролива, острова Кешм и города Сирик. В Пентагоне заявили, что контингент США в зоне конфликта остается на месте и «сохраняет бдительность», чтобы обеспечить соблюдения достигнутого ранее соглашения с Тегераном.

В КСИР заявили, что атака была предотвращена, однако в качестве ответа Иран нанес удары по военным объектам Штатов в регионе. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи обвинил Вашингтон в нарушении сразу двух пунктов меморандума, касающихся ударов Израиля по Ливану, а также обеспечения судоходства в Ормузском проливе под иранским контролем.

Центральное командование США отчиталось о серии ударов по складам ракет и беспилотников в Иране Фото: REUTERS.

Американцы не сообщали о каком-либо ущербе. С критикой адрес Ирана выступил Бахрейн, сообщив, что иранские дроны были направлены в его сторону. Следом МИД Кувейта выступило с заявлением, осуждающим «агрессивные действия» Тегерана.

В ответ на обвинения в срыве соглашений вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил: "Иран подписал меморандум. Если у них есть разногласия по поводу его реализации, достаточно просто просто позвонить». В ВМС США также заявили о расширении оспариваемого Ираном альтернативного маршрута через Ормуз вдоль берегов Омана.

Утром 27 июня Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об атаке неустановленным снарядом танкера в Ормузском проливе. Сообщается, что члены экипажа не пострадали, удар пришелся по мостику судна.

Хрупкое соглашение между Ливаном и Израилем

Пока в Ормузском проливе снова было неспокойно, Израиль и Ливан сообщили о подписании рамочного соглашения о поэтапном урегулировании конфликта. Согласованный при посредничестве США документ предусматривает частичный вывод израильских войск с ливанских земель. При этом в некоторых зонах ЦАХАЛ намерен сохранить свое присутствие вопреки требованиям Тегерана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что часть израильских военных останется в Ливане, пока «Хезболла», которая не принимала участия в согласовании документа, «полностью не сложит оружие». На фоне подписания соглашения в Ливане вспыхнули беспорядки, поскольку часть жителей страны и сторонников «Хезболлы» сочли уступки Бейрута «предательством». Члены организации грозят правительству «гражданской войной» и срывом договоренностей с Тель-Авивом, если израильские войска полностью не покинут Ливан.

Согласованный при посредничестве США документ предусматривает частичный вывод израильских войск с ливанских земель Фото: REUTERS.

Утром ливанское агентство NNA сообщило об ударе израильского беспилотника по югу Ливана в районе Набатия.

Перемирие между США и Ираном под угрозой срыва

Подписанный 18 июня меморандум предполагает, что Иран и США обязуются по итогам переговоров достичь окончательного соглашения в течение 60 дней, то есть к середине августа. Опрошенные телеканалом Al Jazeera эксперты считают, что новые удары «создают огромную нагрузку на меморандум» и подчеркивают, что сохранение части израильских войск в Ливане противоречит условиям этого документа. По их мнению, эти факторы «резко снижают шансы на заключение итогового соглашения». Сам меморандум остается «чрезвычайно хрупким» и может быть расторгнут в любой момент.

При этом специалисты сходятся в том, что возобновление полномасштабного конфликта не отвечает интересам ни Тегерана, ни Вашингтона. Основная борьба продолжится вокруг Ормузского пролива, который является для Ирана главным рычагом давления на переговорах, в то время как США пытаются организовать неподконтрольный Тегерану маршрут для торговых судов вдоль Омана.

B Ормузском проливе снова неспокойно Фото: REUTERS.

Мнение эксперта: почему срывается перемирие между США и Ираном

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), востоковед Леонид Цуканов в комментарии KP.RU объяснил причины нового витка эскалации между США и Ираном и оценил перспективы дальнейших переговоров:

— Основная причина нынешнего витка напряжённости — попытки США найти лазейки в уже подписанном меморандуме. Оман 24 июня с подачи Вашингтона открыл транзитный коридор в своих территориальных водах для прохода через Ормузский пролив, чем де-факто создал бесплатную альтернативу ранее утвержденному маршруту под эгидой Ирана.

Таким образом, был нарушен один из пунктов договора, что повлекло за собой инцидент в проливе. Это спровоцировало классическую схема разрядки через эскалацию — Штаты атаковали Иран в отместку за удар по судну в Ормузском проливе, ответственность за который Тегеран, кстати, официально не признал. Иран в ответ нанес удары по американским базам. Обе стороны назвали свои акции возмездием в рамках допустимых пределов эскалации.

Что касается переговоров, то они, несомненно, продолжатся. Стороны воспринимают нынешнее обострение как локальное, а не как повод для большой военной кампании. Другой вопрос, насколько эффективны будут дальнейшие контакты, поскольку согласовать позиции по системным вопросам Тегеран и Вашингтон пока не могут.