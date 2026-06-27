"За выпускной отдали 70 тысяч": Дети звезд окончили школу - Юлия Барановская и Катя Лель гордятся дочками-отличницами

Глафира Тарханова на выпускном сына Корнея. Фото: социальные сети.

В московских школах прошли выпускные вечера. В этом году выпускники сразу в нескольких семьях артистов. Рассказываем — как прошли выпускные у наследников из семей знаменитостей.

Глафира Тарханова на выпускном рядом с 18-летним сыном Корнеем как Дюймовочка. Корней Фаддев — настоящий богатырь: высокий, статный, с шикарными кудрями. Актриса с мужем воспитывают пятерых детей, во взрослую жизнь отправляют первенца. Костюм парню на выпускной подбирала мама. А цвет своего платья (розовый) — уже подобрала под серый а вот выбор профессии актриса доверила сыну. Дети у Тархановой не публичные — она не демонстрирует их жизнь в соцсетях. Корней только в этом году разрешил маме показывать его в блоге. Актерскую профессию выпускник тоже проигнорировал, будет подавать документы в вуз на гуманитарные специальности.

Глафира Тарханова и сын Корней на выпускном Фото: социальные сети.

Катя Лель на выпускном дочери вышла на сцену — получилась импровизация, ребята попросили. Естественно, что звезда исполнила для дочки, ее однокашников и учителей свой главный хит «Мой мармеладный» — подпевали и танцевали все. Катя Лель светилась от счастья рядом с дочерью 17-летней Эмилией. «Очень горжусь Эми! Впереди поступление в медицинский вуз. Эми хочет стать врачом-стоматологом», — рассказала сайту KP.RU Катя Лель.

Катя Лель на выпускном дочери Эмилии. Фото: социальные сети.

Годится есть чем — Эмилия завершила обучение более чем достойно, девочка отличница: высокие баллы ЕГЭ (биология, химия, русский язык), медаль. Впереди поступление в столичный медицинский вуз — первый мед (Московский государственный университет им. Сеченова) или третий мед (Российский университет медицины). Девочка закончила престижный государственный лицей в центре Москвы, училась на химико-биологическом факультете, два последних года готовилась к ЕГЭ, изучала профильные предметы для поступления. При поступление в мединститут может понадобиться дополнительное вступительное испытание, речь о компьютерном тестировании по профильным предметам.

А пока мама и дочь наслаждаются эмоциями после выпускного. Катю Лель переполняют эмоции: «Это счастье безумное! Мое солнышко выпустилось с медалью. Эми, я тобой горжусь. Всех выпускников поздравляю от всей души — и родителей, и учителей. Желаю все самого счастливого и прекрасного пути в жизни. Ура!» Эмилия выбрала не самый простой путь обучения — врачи получают высшее образование дольше представителей других специальностей.

Мама выпускницы сообщила, что отмечают выпускной дети и родители в «очень известном московском заведении», а сумма, которую родители сдали на это мероприятие — более 70 тысяч рублей, деньги собирали весь учебный год, частями.

Ксения Новикова на выпускном старшего сына Мирона. Фото: социальные сети.

У певицы Ксении Новиковой сразу два выпускника — 17-летний Мирон сдал ЕГЭ и получил аттестат, и на следующей неделе подает документы на юридический факультет в Российский экономический университет им. Плеханова. Мама выбором сына довольна, во всем поддерживает. На выпускном Мирон долго не гулял, он парень серьезный. Младший ребенок певицы 16-летний Богдан получил аттестат после окончания 9-го класса. Мама шутит: «Легенда школы №1552. Поздравляю с получением аттестата, сынок!». Богдан будет поступать в колледж после 9 класса.

Ксения Новикова с младшим сыном Богданом и аттестатом. Фото: социальные сети.

Дочь певца Дениса Майданова решила поступать в творческий вуз — на специальность продюсер кино и ТВ. У Влады Майдановой (она же рок-певица Майвл) за 11-й класс одна «четверка» — по геометрии, остальные «пятерки». Баллы по ЕГЭ — высокие. Но Майвл очень деятельная девочка — стартуют съемки второго сезона сериала с ней в главной роли, плюс много выступлений на летних музыкальных фестивалях. Поэтому пропуск выпускного — по уважительной причине. Влада считает, что на выпускной можно не тратить время, когда у тебя запланировано выступление на большой фестивальной сцене. В июне девочке исполняется 18 лет, а у нее график как у взрослого артиста.

Яна Аршавина на выпускном с золотой медалью. Фото: социальные сети.

Дочь телеведущей Юлии Барановской с отличием закончила 11-й класс. 18-летняя Яна Аршавина получила аттестат в престижной частной школе — гимназии им. Примакова. Барановская гордится: «Моя Яночка, моя девочка, окончила школу с золотой медалью!» Яне сшили очень красивое платье — девочка в нем была как принцесса. Аршавина — отличница, и последние несколько лет активно участвует в благотворительных, волонтерских проектах.

Яна Аршавина на примерке платья принцессы на выпускном. Фото: социальные сети.

Сын актрисы Алики Смеховой с 2021 году учился в Англии. Артистка гуляла на выпускном у 17-летнегоу Макара Смехова неподалеку от Лондона. Ее сын завершил обучение в частной школе Аппингем. Год учебы в этой школе-пансионе стоит более 4 млн руб. Смехова теперь часто бывает с сыном, который продолжит образование за границей.

Алика Смехова на выпускном с сыном Макаром в Англии. Фото: социальные сети.

КТО ЕЩЕ?

Выпускники из звездных семей выбрали самые разные специальности для поступления. Дочь Сосо Павлиашвили Сандра будет артисткой, окончила школу с театральным уклоном, вот где выпускники подготовили шикарный праздник — сами придумали сценарий. Сын Марии Головинской — Павел Погребняк, а также сын Екатерины Климовой — Корней Петренко выбрала специальности в IT сфере. Дочь Ксении Алферовой Евдокия Бероева поступает на юридический факультет. Дочь артистки Юлии Пересильд уже модная актриса Анна Пересильд проходит туры в ГИТИС, в мастерскую Олега Меньшикова.

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