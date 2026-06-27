Новая уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова встретила на границе Украины с Белоруссией последних пятерых жителей Курской области, которые до сих пор оставались в украинском плену. Фото: max.ru/lantratovaDOBRO

Сегодня завершился целый этап в деле возвращения домой граждан России из числа жителей Курской области, которых боевики ВСУ угнали на территорию Украины при отступлении, совсем как гитлеровцы угоняли в свое рабство советских граждан во время Великой Отечественной войны. Новая уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова встретила на границе Украины с Белоруссией последних пятерых жителей Курской области, которые до сих пор оставались в украинском плену.

Фото: max.ru/lantratovaDOBRO

Пятеро жителей Курской области вернулись домой из украинского плена

Судьба четырех мужчин из Кореневского района Курской области и женщины из Суджи долгое время, практически с того момента, как они попали в украинский плен в 2024-м, оставалась неизвестной, а украинская сторона умалчивала о том, что они находятся на ее территории. Более того, Киев неоднократно заявлял, что больше у него жителей области не осталось. Но долгая и кропотливая работа позволила установить их судьбу с точностью, которую было невозможно оспорить.

- Несмотря на то, что Яна Валерьевна совсем недавно приступила к работе, она уже глубоко в неё погружена, находимся с ней в постоянном контакте. Возвращение этой группы людей, в значительной степени, — ее заслуга, - заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн. - Благодарю всех, кто кропотливо ведёт работу по возвращению наших людей: аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ, Администрацию Президента, МО, МИД, ФСБ, МВД России, Красный крест.

Фото: max.ru/lantratovaDOBRO

Яна Валерьевна занимает свою нынешнюю должность омбудсмена чуть больше месяца, с 14-го мая нынешнего года, но, по ее словам, благодаря слаженной работе, за которую она поблагодарила коллег из Белоруссии и украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, за это время удалось сделать уже немало - удалось вернуть 550 военнопленных (буквально вчера прошел такой обмен в формате 160 на 160) и обменяться с украинской стороной списками пропавших без вести для их верификации и поиска.

Кроме того, как сообщила Лантратова, удалось начать работу по предоставлению документов для подтверждения трудового стажа и справок, которые сейчас невозможно получить через обычные каналы из-за отсутствия дипломатических отношений между Россией и Украиной. А также начали передавать письма и посылки находящимся в плену, совместно проверять условия содержания военнопленных и улучшать их.

Фото: max.ru/lantratovaDOBRO

По словам нового омбудсмена России, важно, чтобы люди могли получить как можно быстрее необходимые им помощь и поддержку благодаря налаженным между институтами омбудсменов коммуникациям, которые лишены бюрократизма.

- А главный результат этой работы — люди с обеих сторон получают возможность вернуться домой и связаться с близкими, - подчеркнула Лантратова.

Яна Лантратова рассказала о возвращении с Украины всех жителей Курской области

Как подчеркнули Хинштейн и Лантратова, за все время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя приграничных районов Курской области, включая тех, кто прямо сегодня пересек границу и едет домой. Можно констатировать, что удалось вернуть всех, о ком была хоть какая-то информация. Но, к великому сожалению, остается по-прежнему неизвестной судьба 320 жителей Курской области.