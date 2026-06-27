Евгений Стеблов чудом избежал операции: Что на самом деле случилось с 80-летним артистом

80-летний народный артист РФ Евгений Стеблов попал в больницу Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

80-летний народный артист РФ Евгений Стеблов, благодаря жизненному опыту, знает — в вопросах здоровья всегда лучше перестраховаться, чем «недооценить» сигналы организма. В конце этой рабочей недели Стеблов стал героем новостей о срочной госпитализации. Оказалось, что информация была несколько преувеличена. Сайт KP.RU рассказывает, что случилось с народным артистом на самом деле.

Сейчас Евгений Стеблов дома, с ним все в порядке Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Евгений Юрьевич подтвердил свою госпитализацию, но не стал уточнять деталей, сообщив лишь, что все в порядке и он дома. Подробности мы узнали у коллеги легенды театра и кино Стеблова. Оказывается, что резкую боль актер почувствовал еще в прошлые выходные. Вызвал «Скорую», так как приступ боли был нетерпимым. В больнице доктора осмотрели Евгения Юрьевича, приступ прошел — и выяснилось, что необходимости в операции нет. После обследования Стеблова отпустили домой — в больнице он пробыл около пяти часов. Дело все было в деликатном вопросе — иногда паховая грыжа может приводить к приступам боли, например из-за нагрузки. Опасным и требующим операции является осложнение — например, ущемление грыжи. К счастью, у Евгения Юрьевича осложнений нет. Доктора похвалили его за бдительность, приступы игнорировать нельзя — только так можно избежать осложнений.

Сейчас Евгений Стеблов дома, с ним все в порядке, рабочий график на лето — один спектакль в месяц. В текущем репертуаре в Театре Моссовета у народного артиста два наименования: «Соло для часов с боем» и «Не все коту масленица». Стеблов общается с коллегами, самочувствие в норме.

Актер Стеблов старается быть в тонусе - работать, общаться с коллегами Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

По хозяйству актеру помогает помощница. Живет Стеблов в своей московской квартире один, так как единственный сын Сергей служит монахом в Соловецком Спасо-Преображенском монастыре уже 15 лет. Сын знаменитого актера ушел в монастырь, когда умерла его мама. Сергей Стеблов, как и отец, закончил театральное училище, трудился мужчина режиссером на ТВ. Сейчас он с отцом на связи — по телефону, виделись еще до пандемии, когда Евгений Юрьевич ездил навестить сына. Из членов семьи деятельное участие в жизни Стеблова принимает младшая сестра его первой (покойной) жены Татьяны Ивановны — Евгений Юрьевич и Наталья Ивановна теперь постоянно на связи.

Кстати, мама Евгения Юрьевича, экс-директор московской школы была долгожительницей, прожила 97 лет. Актер Стеблов старается соответствовать: считает, что помогает оставаться в тонусе работа, общение с коллегами, интерес к этому общению — пока есть возможность, надо трудиться.

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