«КП» публикует боевые сводки и последние новости вокруг СВО на Украине на 28 июня. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 28 июня:

1. Освобождено Новоскелеватое в Днепропетровской области

2. Украина лишилась нескольких "МиГов"

3. «Скала» угрожает журналистам

4. Украинца в Польше задержали за угрозы Навроцкому

5. Жителей незалежной ждут долгие отключения электричества летом

6. Выяснилось, что только 1% украинцев признает правду о Волынское резне

НОВОСКЕЛЕВАТОЕ - НАШЕ: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 28 ИЮНЯ

Как сообщило Минобороны России в своем официальном бюллетене, подразделения группировки войск «Восток» в ходе наступления освободили населенный пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области.

Военкор «Комсомолки» Александр Коц информирует, что Новоскелеватое – это село в Покровском районе Днепропетровской области с населением около 50 человек. Подразделения «Востока» выбили противника с его позиций к западу от Гайчура и создали плацдарм для дальнейшего наступления. Несмотря на небольшое население (довоенное) и маленькую площадь, оно имеет важное значение. С новых позиций российская армия может наступать как на Покровское - важный логистический узел ВСУ, так и на запад по трассе Н15 в сторону границы с Запорожской областью.

Хороших новостей много не бывает.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 28 ИЮНЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине:

ТРИ «МИГА» - В ОДИН МИГ

Сразу три истребителя МиГ -29 потеряли ВВС Украины в течение прошедшего дня. Сначала управляемая «Герань-2 сикер» дотянулась до вражеского аэродрома Вознесенск в Николаевской области и уничтожила МиГ-29 с БК и технику. Следом реактивная «Герань-4» накрыла еще один МиГ, осуществлявший заправку на том же аэродроме.

А позднее стало известно, третий МиГ-29 упал в Полтавской области. Истребитель разбился во время боевого вылета, пилот катапультировался. Пока неизвестно, произошло ли крушение в силу причин неисправности самолета, или он также был уничтожен в результате ударов со стороны ВКС или ПВО России.

Три МиГа в один миг – это внушает. Урожайным выдался денек.

Сразу три истребителя МиГ -29 потеряли ВВС Украины в течение прошедшего дня. Фото: Кадр видео.

ОТ ФРОНТА ОТКОСЯТ ТОЛЬКО БОГАТЫЕ

На Украине ужесточили требования к предприятиям для предоставления бронирования их работников от мобилизации. Один из новых критериев - огромные зарплаты. На бронь могут рассчитывать предприятия, где средняя зарплата выше средней по стране за последний год в два раза (для компаний от 50 человек) или втрое (для фирм от 20 человек и представительств нерезидентов). Средняя зарплата в Украине в 2025 году — 26,9 тыс. гривен. То есть речь идет о зарплате в 53,8 тыс. грн для предприятий от 50 человек и 80,7 тыс. грн для компаний от 20 человек.

Есть новации и для компаний в зависимости от направлений бизнеса. Так, фирмам в сфере агробизнеса нужно иметь от 1000 га земли (было 500 га) и годовой доход от 40 млн гривен (было 20 млн грн). Для лесхозов требования также ужесточились - площадь от 2500 га (было 500 га) и новый обязательный порог дохода от 10 млн гривен. Для бизнеса, представленного в трех и более областях, необходимо штат от 10 человек, а уплата налогов и ЕСВ должна составлять от 24 тысяч гривен по каждой из областей за последние 3 месяца.

Как сказал бы, оценивая эти изменения, мэр Киева Виталий «златоуст» Кличко, «а сегодня бронирование на завтрашний день могут себе обеспечить не только лишь все, мало кто сможет это сделать».

«СКАЛА» УГРОЖАЕТ ЖУРНАЛИСТАМ ЗА РАССЛЕДОВАНИЕ

Военнослужащие отдельного штурмового полка «Скала», который попал в скандал с пытками и убийствами новобранцев, резко отреагировали на публикации расследований и намекнули на расправу в отношении журналистов, которые вскрыли нарушения. Об этом говорится в видеообращении военного из «Скалы» Николая Харлана с позывным «Киевлянин».

- Если государство самоустранилось от исполнения своих обязанностей, потому что кибермусора, киберчекисты занимаются тем, что рубят бабло, а на честь военных им ..., потому что они сами никогда не воевали, они войну только в TikTok видели, – то подразделения Вооружённых сил, я думаю, сами способны защитить себя, - заявил этот укровояка. - И если кто-то думает, что можно безнаказанно творить такие вещи, потому что в стране творится беспредел – мобилизация, немобилизация, бусификация, правоохранительной системы нет, судебной системы нет, делай что хочешь… Нет, котики, докладываю: денежки – это сегодня хорошо, но выблевать их вам все равно придётся.

При этом, «Киевлянин» не опроверг ни одного факта в скандальном расследовании. Более того, стали поступать сведения, что такие же пытки мобилизованных новобранцев являются обычной практикой и в других штурмовых частях ВСУ.

СИКОРСКИЙ ПРОТИВ НАВРОЦКОГО

Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил с критикой решения президента страны Кароля Навроцкого лишить украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Украины Владимира Зеленского высшей польской награды - ордена Белого Орла. Сикорский заявил, что решение Навроцкого забрать орден Белого Орла было «неадекватной реакцией» на возвеличивание УПА* на Украине, поскольку оно «лично унизило президента Украины».

- Если бы президент Навроцкий спросил моего мнения, я бы посоветовал, например, назвать аэропорт в Ясенке в честь жертв УПА*, и тогда все было бы в порядке, - рассказал Сикорский свою версию того, как следовало поступить в этой ситуации.

Однако, как следует из результатов опроса, проведенного лабораторией IBRiS, рейтинг президента Польши Кароля Навроцкого после лишения Владимира Зеленского польской награды из-за героизации нацистов вырос до исторического рекорда.

Похоже, Сикорский не очень понимает, с чем и с кем поляки имеют дело. Впрочем, из следующей главки сводки он, если прочитает ее, может это узнать.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

УКРАИНЕЦ В ПОЛЬШЕ УГРОЖАЛ НАВРОЦКОМУ ЗА ЗЕЛЕНСКОГО

Представительница управления полиции города Зелена-Гура Анна Баран сообщила агентству PAP, что польская полиция задержала 36-летнего гражданина Украины, угрожавшего президенту республики Каролю Навроцкому.

- Следователи уголовного отдела управления полиции Зелена-Гуры задержали мужчину, который угрожал президенту Республики Польша, - заявила она.

По имеющимся данным, угрозы, предположительно, прозвучали во время онлайн-дискуссии: 36-летний украинец вел беседу с человеком, личность которого пока не установлена. Конкретное содержание угроз полицией не приводится.

Задержанного в субботу доставили в прокуратуру. Ему будет предъявлено обвинение в нарушении статьи 226 Уголовного кодекса, которая касается публичного оскорбления или унижения конституционного органа Республики Польша. За это предусмотрен штраф и тюремное заключение сроком до двух лет.

Как говорил герой одного мультфильма, пусть и в другой ситуации, «маловато будет».

ЗИМА БЛИЗКО, НО И ЛЕТО НЕ В РАДОСТЬ

Украинский энергетический эксперт Станислав Игнатьев пообещал, что летом украинцев могут ждать отключения электроэнергии продолжительностью до пяти часов в сутки из-за жары. По его словам, энергосистема уже вошла в «необратимый период» этого лета, а высокие температуры приводят к перегрузке сетей и необходимости вводить системные ограничения как для промышленности, так и для бытовых потребителей.

По словам эксперта, подобные перегрузки уже дважды совсем недавно уже приводили к отключению оборудования подстанций на левом берегу Киева. Наиболее сложной, по мнению Игнатьева, ситуация будет вечером, когда перестает работать солнечная генерация, а жители массово включают кондиционеры, что создает критический дефицит электроэнергии.

То понос, то золотуха. Оказывается, ждать зимы совсем и необязательно.

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР

Некий главный конструктор украинских ракет из компании FirePoint по фамилии Штилерман обнадежил украинцев тем, что в ближайшее время он ожидает первого запуска баллистической ракеты FP-9 и рассказал, как обстоят дела с крылатой ракетой «Фламинго».

- Мы производим столько «Фламинго», сколько нам закажут. Производство нескольких сотен «Фламинго» в месяц вполне реально, если будут двигатели, - разоткровенничался Штилерман, тем самым признав, что украинские ракеты совсем и не украинские. Потому что главный затык по баллистической ракете у него также связан с отсутствием для нее проверенного турбореактивного двигателя, который не может поставить Запад.

- Если боевые действия начнутся с территории Беларуси, ее критическая инфраструктура окажется под угрозой уже в первые часы конфликта, - пообещал конструктор-разработчик FirePoint, тут же сменив тему. По его словам, именно объекты инфраструктуры, обеспечивающие функционирование белорусской экономики и государственной системы, могут стать первоочередными целями.

Штиллерман, являющийся еще и совладельцем компании Fire Point, вообще, настолько разносторонняя личность, что заменяет собой чуть ли не десятки конструкторских бюро. На днях она уже также обещал, что украинская зенитная ракета для сбития баллистики уже готова, были проведены ее испытания. Единственная загвоздка – в поставках двигателей и блока управления.

Слишком много и слишком «хорошо», чтобы быть правдой.

ВОПРОС ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ С УКРАИНЫ ЖИТЕЛЕЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКРЫТ

Новый омбудсмен (уполномоченный по правам человека) России Яна Лантратова в субботу сообщила, что вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт.

- Сегодня мы закрыли вопрос по Курской области. Губернатор Курской области Александр Евсеевич Хинштейн был со мной на постоянной связи, - сказала Лантратова журналистам, комментируя возвращение с Украины пяти местных мирных жителей Курской области, которые были взяты в украинский плен и угнаны на Украину еще в 2024-м году.

Как рассказал глава региона Александр Хинштейн, за все время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя Курской области, но по-прежнему остается неизвестной судьба 320 человек.

ПОЯЛКИ УЗНАЛИ СТРАШНУЮ ПРАВДУ ПРО УКРАИНЦЕВ

Поляки в шоке – именно так можно охарактеризовать их реакцию на результаты последнего исследования Киевского Международного Института Социологии, посвященного теме Волынской трагедии. Оказалось, что только 1% украинцев признает правду о Волынское резне!

57% опрошенных полагают, что каждая страна имеет право на собственное видение истории и своих героев, а потому другая страна не должна в это вмешиваться. 33% респондентов предлагают искать «компромиссы» в рамках совместных исторических комиссий, а 4% уверены, что поляки должны просто принять украинскую интерпретацию зверств бандеровцев.

Примечательно, что в ответ, согласно исследованию, проведенного в Польше компанией IBRiS, 60% поляков выступили против вступления Украины в Евросоюз. И больше всего противников вступления Незалежной в ЕС - среди избирателей оппозиционных партий.

Как аукнется, так и откликнется.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у его страны нет причин участвовать в военной помощи Киеву, потому что такая поддержка только продлевает украинский конфликт.

- Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара готова собрать делегации России и Украины для нового раунда переговоров, чтобы как можно скорее завершить украинский конфликт посредством диалога.

* организация «Украинская повстанческая армия» (УПА) признана экстремистской и запрещена на территории РФ