Боня обратилась к Михалкову: "Успокойтесь, Никит, ваше время прошло"

Виктория Боня поверила в себя Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Никита Михалков накануне осадил Викторию Боню. Режиссер возмущен, что воспитанница "Дома 2" смеет говорить от имени народа. Блогерша, узнав о том, что ее имя прилюдно полощут, не сдержалась.

Никита Михалков заговорил о Виктории Боне, которая то и дело выступает с публичными заявлениями от имени российского народа. Никита Сергеевич жестко высказался о женщине. Он озадачен тем фактом, что люди обращают внимание на ее слова.

Режиссер вскрыл лицемерие блогерши Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Режиссер призвал Боню прекратить лицемерить. "Эта милая Боня обращается к президенту от имени народа... Ну, братцы, правда. Или трусы наденьте, или крест снимите. Нельзя принимать людей за идиотов...." - высказался 80-летний артист .

Виктория, услышав слова мэтра, не сдержалась. "Вам тяжело дается тот факт, что какую-то Боню услышали, а вы сидите годами, говорите и вас не слышат... Успокойтесь, Никит, ваше время прошло", - раздухарилась она.

46-летняя женщина гордится собой. "Я не какая-то там Боня. Я человек, я личность из маленького города... Прошла свой путь. И горжусь этим. Перестаньте спекулировать на моем имени", - авторитетно заявила Вика.