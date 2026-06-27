Герой спецоперации «Z» Владимир Воротников уничтожил группу боевиков ВСУ

Рядовой Владимир Воротников и рядовой Богдан Матюшкин Фото: Минобороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Вывеска дураков - гордость, людей посредственного ума - подлость, а человека истинных достоинств - возвышенность чувств, прикрытая скромностью», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам давал такие наставления: «Трое наскочат — первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун!»

УНИЧТОЖИЛ ДРОН И ДОСТАВИЛ БОЕПРИПАСЫ

Рядовой Богдан Матюшкин

«В ходе специальной военной операции рядовой Богдан Матюшкин выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским военнослужащим. С целью оперативного и бесперебойного снабжения подразделений группировки войск рядовой Матюшкин неоднократно совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

В ходе выполнения боевой задачи по подвозу продовольствия и боеприпасов на передовые позиции, автомобиль, в котором следовал Богдан, подвергся атаке вражеского дрона. Матюшкин, быстро сориентировавшись в обстановке, покинул автомобиль и огнем из стрелкового оружия подбил дрон.

Благодаря профессиональной подготовленности и самоотверженности рядового Богдана Матюшкина поставленные задачи по подвозу продовольствия и боеприпасов наступающим подразделениям были оперативно и своевременно выполнены. Подразделения российских войск продолжили успешно выполнять боевые задачи».

УНИЧТОЖИЛ ГРУППУ БОЕВИКОВ

Рядовой Владимир Воротников

«Рядовой Владимир Воротников в составе штурмовой группы выполнял боевые задачи по уничтожению опорных пунктов, долговременных огневых сооружений, вооружения и военной техники противника.

Продвигаясь в районе выполнения очередной задачи, Владимир своевременно обнаружил передвижение группы украинских боевиков. Наблюдая за перемещением штурмовой группы противника, рядовой оценил маршрут её движения и скрытно занял выгодную огневую позицию.

Действуя грамотно и хладнокровно, выждав необходимое время, пока вся штурмовая группа украинских боевиков окажется в секторе обстрела, Воротников прицельным огнем уничтожил троих украинских пехотинцев. Будучи внезапно атакованной, оставшаяся часть группы ВСУ отступила.

Благодаря грамотным и мужественным действиям рядового Владимира Воротникова противник понес потери, а очередная атака украинских боевиков на российские позиции была отбита».