«Атом» выдержал жесткие удары: уникальная конструкция доказала безопасность

Российский электрокар «Атом» успешно прошел ряд краш-тестов НАМИ / Фото сайт "Атома"

На испытательном полигоне научного центра «НАМИ» завершилась плановая серия краш-тестов для отечественного электромобиля «Атом». В пресс-службе АО «Кама» (разработчик проекта) сообщили Autonews, что все проверки проводились в строгом соответствии с нормативами Таможенного союза, и по итогам машина полностью подтвердила заявленный уровень защиты пассажиров.

Программа испытаний включала две ключевые схемы удара. В первом случае моделировалось фронтальное столкновение с перекрытием 40% при скорости 56 км/ч. Во втором сценарии выполнялся боковой удар тележкой массой 950 кг, двигавшейся на скорости 50 км/ч.

Как пояснили представители компании-разработчика, по результатам тестов все механизмы пассивной безопасности сработали штатно. Подушки и натяжители ремней активировались без задержек, высоковольтная батарея не получила повреждений, двери после ударов открывались без проблем, а пространство салона сохранило геометрию без деформаций.

Известно, что конструктивной особенностью этой модели является отказ от центральной стойки кузова в сочетании с автоматическими дверями. В компании уточнили, что необходимый запас прочности удалось обеспечить за счет грамотной комбинации сталей разных марок и использования ячеистых алюминиевых профилей в зоне порогов, которые работают как дополнительные усилители.

Кроме того, электрокар уже прошел и другие обязательные проверки: испытания на износ ходовой части и кузова, тесты в экстремальных климатических условиях, проверку стойкости к коррозии, а также оценку ресурса силовой установки.

По словам разработчиков, положительные итоги всей совокупности испытаний позволяют официально заявить о готовности «Атома» к запуску в серию и началу коммерческих продаж. Напомним, что в апреле этого года на официальном сайте бренда уже стартовал этап предварительного бронирования. Для оформления заказа необходимо внести задаток в размере 150 тыс. рублей — это гарантирует покупателю возможность приобрести машину в 2026 году.

Впервые концептуальный прототип «Атома» был представлен общественности еще в 2023-м. Технически машина оснащается электродвигателем мощностью 204 лошадиные силы (150 кВт), обеспечивающим запас хода до 500 километров. Литий-ионная батарея ёмкостью 77 кВт·ч поддерживает функцию быстрой подзарядки.

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