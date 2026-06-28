Исследование: раскрыты самые качественные бензиновые авто китайской сборки

Эксперты J.D. Power назвали самые качественные бензиновые авто китайской сборки / Фото сайт Фоттон

Местное отделение американского аналитического агентства J.D. Power опубликовало ежегодный рейтинг надежности легковых автомобилей, выпускаемых на территории Китая. В отчетном периоде эксперты ограничились исключительно моделями с двигателями внутреннего сгорания, оценивая, какие из них доставляли владельцам наименьшее количество хлопот на протяжении последнего года.

Для составления рейтинга специалисты изучили мнения 13 919 обладателей новых бензиновых машин 127 различных наименований, приобретенных в КНР в промежутке с июля 2025-го по февраль 2026-го. Респондентов опрашивали по 218 критериям, сгруппированным в девять основных категорий. Все зафиксированные нарекания пересчитывались в условные штрафные очки, на основе которых выводился итоговый показатель PP100 — усредненное количество неисправностей или дефектов, приходящихся на сотню автомобилей.

Подводя итоги исследования, аналитики J.D. Power сообщили, что продукция местных брендов демонстрирует устойчивую положительную динамику: по сравнению с предыдущим годом число проблем у китайских автомобилей уменьшилось на 8 пунктов и составило 211 баллов. При этом, как было отмечено экспертами, отечественные марки впервые в истории обогнали по качеству как премиальные, так и массовые модели международных производителей, собираемые в Китае.

Рейтинг брендов по уровню качества

Среди автопроизводителей, чьи китайские модели оказались наиболее безупречными и принесли владельцам минимум неприятностей, первое место занял британский Land Rover с показателем 200 PP100. Следом расположился Cadillac (203 PP100), а замкнул тройку лидеров Volvo (206 PP100). Четвёртую и пятую позиции заняли Porsche и Lexus с результатами 210 и 212 баллов соответственно.

Такой же показатель надежности, как у Lexus, продемонстрировали автомобили совместного предприятия Dongfeng-Honda (212 PP100). На шестой строке оказалась хорошо знакомая российским покупателям марка Chery (213 PP100), а седьмое место досталось Geely с 214 проблемами на сотню машин.

Далее, в порядке увеличения среднего числа нареканий, расположились: продукция GAC-Honda (215 PP100), Changan (216 PP100), Jetour (216 PP100), GAC-Toyota (216 PP100), Mercedes-Benz (218 PP100), Haval (219 PP100), Tank (219 PP100), Buick (219 PP100), Roewe (221 PP100), SAIC-Volkswagen (221 PP100) и Changan-Mazda (221 PP100).

Победители в модельных сегментах

В категории компактных легковых автомобилей лучшим был признан седан Changan Eado Plus (официально продающийся и в России), вторую и третью строчки заняли соответственно Roewe i5 и MG 5 от компании SAIC.

Среди более дорогих компактных седанов минимальное количество проблем зафиксировано у Toyota Levin и Changan Eado Max. В сегменте среднеразмерных моделей первую тройку составили Volkswagen Bora, Volkswagen Golf и Geely Emgrand пятого поколения. Среди бизнес-седанов высшие позиции заняли Volkswagen Passat, Honda Inspire, а также Chery Arrizo 8 и её модификация Arrizo 8 Pro.

Лидеры в сегменте кроссоверов и минивэнов

В категории компактных паркетников лучшими признаны Geely Coolray и Changan CS35 Max, а среди более дорогих компактных внедорожников — Changan CS55 Plus (Uni-S) и Lynk & Co 06. В классе бюджетных среднеразмерных кроссоверов отметились Changan CS75 Pro, Chery Tiggo 7 Plus, Geely Cityray и Jetour X70 Plus. Среди более премиальных среднеразмерных моделей выделились Chery Tiggo 8 Plus, Volkswagen Tharu и Volkswagen T-Roc. В категории семейных кроссоверов победу одержали Chery Tiggo 9, Toyota RAV4 и GAC GS8.

Среди компактных минивэнов наилучший показатель оказался у Wuling Hongguang V. В среднеразмерном сегменте лидируют GAC M6 и GAC M8, а среди крупноразмерных пассажирских микроавтобусов лучшим признан Honda Odyssey.

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