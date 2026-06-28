Ни рыба ни мясо: что ждет экономику Армении после ссоры с Россией

Армения лишится 98% доходов от продажи своей рыбы при потере российского рынка Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В конце недели стало известно, что Москва полностью остановила ввоз рыбы из Армении. Ограничения были наложены на два предприятия республики, поставки с которых еще оставались доступными. Как сообщил Россельхознадзор, сертификация продукции временно приостановлена до устранения ранее выявленных нарушений.

Стало известно, что Армения лишится 98% доходов от продажи своей рыбы при потере российского рынка . В 2025 году доход республики от поставок за рубеж, по данным РИА Новостей, составил почти 80 млн долларов. Из них 78.4 млн - от экспорта в Россию. Грузия закупила у соседей страны рыбы на 445.4 тысячи долларов. Соединенные Штаты- на 336.9 тысяч. Украина - на 305.9 тысяч. Беларусь - на 208.8 тысяч долларов.

На этом фоне официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила руководству республики о призыв Москвы поскорее определиться в стратегическом выборе между членством в Евразийском экономическом союзе и вступлением в Евросоюз.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с политологом Артуром Атаевым.

УСКОРИТ РОСТ ЦЕН

- Как на настроения внутри Армении могут влиять вводимые Россией ограничения — теперь еще и на закупки рыбы?

- На экономику Армении, показатели ее ВВП осложнение отношений с государствами ЕАЭС и, в первую очередь, с Россией, влияют сильно. Это же почти половина экономики республики. А по Военно-грузинской дороге с севера на юг идут около 70 процентов народно-хозяйственных товаров для населения страны — из России и других стран ЕАЭС. Если это будет отягощено дополнительными таможенными пошлинами — это ускорит рост цен, инфляционные процессы подстегнет.

СПОЛЗАЕТ С ДВУХ СТУЛЬЕВ

- Пашинян не может этого не понимать?

- Думаю, да. Но он об этом не говорил в рамках предвыборного марафона в мае-июне.

- А что он заявлял?

- Он указывал на то, что, например, в ОДКБ прежнего статуса у Еревана уже не будет. Армения не намерена возвращаться к полноценному участию в этой организации и, возможно, поднимет вопрос о выходе оттуда. Но Пашинян подчеркивал при этом, что в ЕАЭС Армения останется. Несмотря на то, что уже был принят закон парламентом республики, что интеграционные процессы с Евросоюзом должны усиливаться серьезно.

ЕВРОПА ВНОВЬ ОБМАНЕТ

- Урсула фон дер Ляйен едет в Армению и Азербайджан, чтобы укрепить торговые и иные связи двух этих стран с ЕС, и чтобы снизить окончательно влияние Москвы. Она предложит компенсировать урон от начавшегося обрушения экономических связей с Россией?

- Вряд ли. Нет информации о том, насколько в правительстве Пашиняна прогнозировали ухудшения экономической ситуации из-за вводимых Россией ограничений - потому что первые из них возникли незадолго до выборов. Даже погруженные в тему эксперты не ожидали, что сразу по многим направлениям начнутся такие ограничения. Но на попятную в Армении не пойдут. Уровень русофобии там начал зашкаливать. Пропаганда сделала свое дело. Когда в Москве говорят, что в Ереване все развивается по киевскому сценарию — за этими словами многое стоит.

Пашинян подчеркивал, что в ЕАЭС Армения останется Фото: REUTERS.

- Так что касается европейского вектора — заменит ли Европа рынки России и других стран ЕАЭС?

- Конечно, нет. Такого не может быть в принципе. То же самое обещали Грузии. Но ни грузинский виноград и фрукты, ни грузинское вино и коньяк не нашли своего массового потребителя в Европе. Хотя обещания, схожие с теми, что звучат из Брюсселя в адрес Еревана, ранее звучали оттуда же и в адрес Тбилиси. Это открытые ворота, за которыми яма с капканом в ней. Никто из европейских политиков, крупного бизнеса для реальной помощи Армении ничего делать не собирается. Рынки Европы давно заняты и поделены. Там даже для «правильного» украинского зерна нет места из-за протестов восточноевропейских фермеров - что уж там говорить об армянских абрикосах, цветах и рыбе...

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