Брутальный гигант: Haval презентовал кроссовер H10

Прошла премьера нового флагманского кроссовера Haval H10. DiPres / Shutterstock.com / Fotodom.

Китайский автопроизводитель Haval провел частную презентацию своего нового полноразмерного внедорожника H10, который в скором времени станет флагманской моделью в модельном ряду марки, сообщает пресс-служба. Автомобиль построен на несущей платформе и отличается угловатыми, массивными формами кузова.

В экстерьере новинки привлекают внимание двухъярусные прямоугольные светодиодные фары, рельефные бамперы, маскировочные стойки, интегрированные в дизайн, длинные направляющие на крыше для багажных креплений и традиционные наружные ручки дверей. В верхней части ветрового стекла размещён блок датчиков и камер, отвечающих за функции автоматического вождения. Кормовая часть получила крупные фонари и распашную дверь багажного отделения с навешенным на неё запасным колесом. В оснащение также входят электрические подножки, облегчающие посадку.

Интерьер выполнен в минималистичной стилистике, уже знакомой поклонникам внедорожников этого бренда. Передняя панель лаконична, с интегрированными воздуховодами, над центральной консолью установлен крупный сенсорный экран, а физических кнопок сведено к абсолютному минимуму. В перечень оборудования войдут потолочный дисплей для развлечения седоков на задних рядах и панорамная крыша с двумя секциями и электролюками. Также предусмотрены проекционный экран на лобовое стекло, система частичного автономного управления Coffee Pilot 3 и усовершенствованная камера кругового обзора.

Производитель анонсировал две версии салона: базовую пятиместную компоновку и трехрядную конфигурацию с шестью раздельными сиденьями. Эти варианты будут различаться внешними габаритами — заявлены две длины кузова: 5138 мм для стандартной версии и 5299 мм для удлиненной, при этом колесная база в обоих случаях составит 3000 мм. Ширина (2050 мм) и высота (1970 мм) останутся неизменными для всех модификаций.

Техническая начинка модели базируется на двух вариантах подзаряжаемой гибридной силовой установки. В роли генератора могут выступать один из двух бензиновых турбодвигателей — 1,5-литровый мощностью 167 лошадиных сил либо 2,0-литровый с отдачей 238 сил. Характеристики пары электромоторов пока не разглашаются, однако известна совокупная пиковая мощность системы — 367 л.с. Привод будет полным. Тяговая батарея на основе литий-железо-фосфатной химии ёмкостью 42,8 кВт·ч обеспечивает до 180 километров пробега исключительно на электроэнергии.

Реализация Haval H10 на внутреннем китайском рынке ожидается до окончания текущего года. При этом производитель уже подтвердил намерения поставлять новинку на экспорт в несколько других стран.

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