Приняв разумные меры против жары, вы одновременно защититесь и от магнитных бурь. Ведь профилактика в целом одна и та же Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Неделю назад мы радовались: согласно прогнозу, магнитные бури отсутствуют аж до конца июля. Но несколько дней назад из-за края Солнца выглянуло колоссальное пятно. И, хотя оно вело себя мирно, нет ли тут лукавства и попытки усыпить бдительность? Заглянем в прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В ЧЕМ СУТЬ МАГНИТНЫХ БУРЬ

Медленно-медленно из-за края Солнца показалось громадное пятно. Солнце вращается вокруг своей оси с периодом в 27 дней. Именно по этой причине мощные магнитные бури могут повторяться именно с этим периодом. В свое время, поскольку цикл случайно совпадает с лунным движением по орбите, феномен приписывали Луне.

Мы все еще плохо знаем, что происходит на обратной стороне Солнца, несмотря на то, что все чаще тот или иной спутник туда заглядывает. Но эпизоды, когда человечество наблюдает сразу оба полушария дневной звезды, наперечет. Трудности такой космической миссии очевидны: аппарат должен достичь определенной точки, и зависнуть в ней так, чтобы быть уравновешенным гравитационными силами Солнца и планет Солнечной системы. Тем не менее, если мы хотим улучшить наши прогнозы бурь, нам нужен такой аппарат, да и не один.

Столь громадная группа пятен пока что на удивление производит мало вспышек. Хотя вспышечный потенциал у нее просто огромен. Можно было бы разогнать теорию заговора и предположить, что пятно копит энергию, чтобы, оказавшись точно напротив Земли, все ее на нас и сбросить. Но оснований так думать все-таки нет.

Пятно, впрочем, энергию не копит и не сбрасывает, просто фигура речи. Но пятно – признак присутствия экстремально сильного магнитного поля. Оно затормаживает локальные процессы (из-за чего поверхность Солнца остывает и кажется темнее). Энергия все равно прорывается в виде вспышек или взрывов. Взрывы выкидывают с Солнца плазму. Она летит в космос и может попасть на Землю, где взаимодействует с магнитным полем Земли. В этом и есть суть магнитных бурь.

МАГНИТНЫЕ БУРИ ПО ДНЯМ И ЧАСАМ

Воскресенье, 28 июня, прошло в тишине и благодати, не ожидается никаких магнитных бурь и в понедельник, 29 июня.

А вот во вторник, 30 июня, ждем магнитной бури средней силы, и не очень «приятной», затяжной. Она начнется около 9 утра по московскому времени и продлится до 18 часов, то есть весь рабочий день.

Далее до конца недели не ожидается магнитных бурь, согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии. Таким образом, в Лаборатории придерживаются гипотезы, что пятна, которые образуются сейчас на Солнце, нестойкие. Если это не так, прогноз будет изменен по ходу дела.

Таким образом, мы имеем уникальную ситуацию. Бурь на будущей неделе или не будет (почти) вообще, или они будут очень сильными (если «выстрелит» пятно).

КАК ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ НА ЗДОРОВЬЕ

Европейская часть страны живет ожиданием аномальной жары из Европы. Придет она или нет, в ослабленном или в первозданном виде, здесь не место гадать, это метеорологический феномен. Однако самое время отметить, что в сочетании с жарой летняя магнитная буря может оказать заметное воздействие на здоровье. Обычно летние магнитные бури сказываются на организме слабо.

Но в чем яд, в том и противоядие. Приняв разумные меры против жары, вы одновременно защититесь и от магнитных бурь. Ведь профилактика в целом одна и та же.