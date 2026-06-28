Загадочная доисторическая акселерация: превращению Homo erectus в Homo sapience сопутствовал внезапный скачок в росте

Люди вымахали благодаря резко подросшим предшественникам

Примерно два миллиона лет назад наши непосредственные предки, мало чем отличавшиеся внешне от обезьян, вдруг превратились в статных красавцев. Ну, почти. Они вдруг подросли - при чем резко. Тщедушные заморыши, весившие в среднем по 40 килограммов, стали «набирать» 60 и более килограммов. KP.RU разбирается, что именно могло способствовать доисторической акселерации.

Высокие, упитанные и на двух ногах

Скачок в росте, оказавшийся внезапным, удивил антропологов. Ведь прежде считалось, что эволюция «вытягивала» обезьяноподобных предшественников людей долго и постепенно. А тут – быстрая прибавка. И сразу не десяток-другой сантиметров и килограммов. Феномен обнаружили британские ученые из Оксфордского университета (School of Anthropology and Museum Ethnography, University of Oxford) и Университета Рединга (Ecology and Evolutionary Biology Division, School of Biological Sciences, University of Reading), изучив и сравнив 386 окаменелых останков 21 вида гомининов. О чем незамедлительно сообщили в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Для справки: гоминины включают современных людей, вымершие виды человека и всех наших предков после того, как они отделились от человекообразных обезьян.

Анализ показал: с гомининами что-то произошло. Рост Homo erectus - наших непосредственных предков, начавших передвигаться исключительно на двух ногах, вдруг резко пошел вверх – скачком. А прежде заморыши, действительно росли медленно и монотонно.

Тому, что Homo erectus подросли, способствовала термическая обработка пищи

Чудеса правильного питания

Скорее всего наши предки быстро подросли после того, как стали готовить пищу на огне. Эти два события удивительным образом совпали по времени. И даже по месту - произошли в Африке, откуда, собственно-то, мы все родом.

На юге Черного континента в пещере Вондерверк (Wonderwerk Cave in South Africa) были обнаружены угли и опаленные жаром кости – останки очага и шашлыка «по-карски». Недавно выяснилось, что они чуть ли не на миллион лет древнее, чем считали раньше.

Ученые доказали, что в пещере, расположенной на краю пустыни Калахари, жгли костер, жарили на огне мясо и парили на углях овощи именно гоминины вида Homo erectus. Они поселились там как раз примерно 2 миллиона лет назад.

Разводить в то время огонь предки еще не умели, но все-таки им пользовались. Очевидно, что они поддерживали тот, который заимствовали в очаге какого-нибудь природного пожара.

Термическая обработка пищи и поспособствовала эволюции – прибавила людям ума. Поскольку они стали получать высококалорийное питание, необходимое для роста мозга. Он и вырос.

И удовлетворять аппетит жареным-пареным стало гораздо легче. Это экономило массу времени, которое можно было использовать на самосовершенствование и изобретение чего-нибудь полезного. Например, каменного топора. Или лука со стрелами.

Эволюционный биолог доктор Крис Органу (Dr Chris Organ) определил время, когда предки освоили термическую обработку пищи - по их зубам. Зубы стали уменьшаться от того, что отпала необходимость перетирать ими сырые продукты. И первыми, у кого были замечены измельчавшие зубы и челюсти были, опять же, представители рода Homo erectus.

Параллельно с зубами у предков уменьшился и пищеварительный тракт – обработанная пища легче переваривалась. Существенная прибавка энергии, сэкономленная на этом процессе, тоже пошла на развитие мозга.

Пропорционально с мозгом увеличился и рост.

Наши непосредственные предки Homo erectus существенно прибавили в росте по сравнению со своими предшественниками.

Для справки

Под термической обработкой пищи ученые понимают не только приготовление ее непосредственно на огне, но и вяление и высушивание. Всё вместе - это и позволяло Homo erectus тратить на еду чуть больше 6 процентов от времени бодрствования.

Сравните: человекоподобные обезьяны с огромными зубами тратят на еду (ищут ее и жуют) почти половину своего времени бодрствования - 48 процентов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Не труд, а бег превратил убогие задницы первобытных женщин в обворожительные

Последовательность событий: термическая обработка пищи – увеличившийся мозг – скачок в росте – удлинившиеся ноги – привела к тому, что наши предки стали больше ходить и, главное, быстро бегать. В том числе и за мясной добычей. Это, в свою очередь, видоизменило в лучшую сторону конкретную часть человеческого тела. Особенно у женщин.

Деннис Брамбл (Dennis M. Bramble) из университета штата Юта (Department of Biology, University of Utah) и Даниэль Либерман (Daniel E. Lieberman) из Гарварда (Harvard University) считают, что именно с бега началось интенсивное развитие ягодичных мышц – эволюция задницы, говоря поэтично. Ведь то, что имелось на этом месте раньше, мало годилось для передвижения «на своих двоих». И было совсем уж непривлекательным - с современной точки зрения, конечно.

Ученые исследовали ископаемые останки, на которых сохранились следы мышц и сухожилий, и обнаружили еще одно совпадение: первыми ускорились резко подросшие Homo erectus и опять же, правильно, около 2 миллионов лет назад. Они пошли-побежали на короткие и длинные дистанции. Что и повлекло за собой всю дальнейшую трансформацию «пятых точек».

Как полагают Денис и Даниэль, таз и ягодичные мышцы бегунов и бегунь увеличились потому, что им потребовалось поддерживать равновесие, наклоняя тело вперед. Ведь бег – представляет собой процесс «контролируемого падения». А задница, по сути, стала его контролировать, заметно украсив при этом людей. Женщин — в первую очередь.

От том, каким образом первобытные люди добывали огонь, кто и когда их этому научил, читайте на KP.RU.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Люди позаимствовали смех у обезьян: приматы смеются уже 15 миллионов лет

Загадки нашего времени: откуда на старинных фотографиях, кинопленках и видео 50-летней давности взялись люди с гаждетами XXI века?

Пришельцам на Земле неоткуда взяться: чтобы прилететь к нам, они должны передвигаться со сверхсветовой скоростью